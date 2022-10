Se așteaptă dezvăluiri interesante după defecțiunea unui ofițer FSB și a unui membru al Grupului Wagner în Franța

Un ofițer al Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB) și un membru al grupului de mercenari Wagner au cerut azil în Franța, relatează The Insider. Mărturiile furnizate de cei doi vor face lumină asupra crimelor de război comise de Rusia în Ucraina.

Un ofițer FSB și un membru al armatei private al lui Putin au cerut azi politic în Franța, a declarat pentru The Insider Vladimir Osechkin, șeful proiectului Gulagu.net.

Potrivit acestuia, ei vor depune mărturie pentru a ajuta ancheta internațională privind crimele de război ale Rusiei comise în Ucraina.

Mărturiile vor cuprinde elemente despre faptele de corupție ale FSB, precum și istoria înființării grupului de mercenari Wagner în cadrul Ministerului rus al Apărării ca "ramură" a agenției de informații militare externe a statului major al Forțelor Armate ale Federației Ruse, a declarat Osechkin.

Fondatorul Gulagu.net spune că membrul grupului Wagner are informații potrivit cărora armata privată a lui Putin a fost implicată în activități subversive în estul Ucrainei, în regiunea Lugansk.

Potrivit acestuia, în ultimele luni, mai mulți membri ai serviciilor secrete au reușit deja să părăsească Rusia și să ceară azil. De asemenea, aceștia vor depune mărturie în cadrul procesului internațional.

