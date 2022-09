Dezvăluiri halucinante făcute de Hillary Clinton: Cum și-a uitat singurul copil la Kremlin (Video)

Hillary Clinton a dezvăluit că ea și soțul ei, Bill Clinton, au lăsat-o o dată, din greșeală, pe fiica lor la Kremlin, în timpul unei vizite de stat în Rusia, cu ani în urmă, notează The New York Post.

Fosta Primă Doamnă a apărut marți seară în emisiunea The Tonight Show cu Jimmy Fallon, alături de fiica sa Chelsea Clinton, în vârstă de 42 de ani.

În cadrul interviului, cele două au luat parte la o provocare mamă-fiică, în cadrul căreia trebuiau să răspundă la o serie de întrebări puse de Fallon.

La un moment dat, în timpul segmentului, Clinton, în vârstă de 74 de ani, a fost întrebată despre "cea mai nebună amintire a ei din vacanța de familie".

Luându-și o secundă pentru a se gândi,Hullary Clinton și-a amintit de momentul în care ea și Bill au reușit să o lase pe Chelsea la Kremlin, cândva în timpul mandatului lui Bill, din 1993 până în 2001.

"Sper ca ea [Chelsea] să nu-și amintească acest lucru, pentru că a fost destul de traumatizant", a început fostul secretar de stat.

"Am dus-o în Rusia atunci când am mers într-o vizită de stat, când Bill era președinte, și au avut loc despărțirile oficiale, așa că Bill și cu mine am fost conduși în Bestie, limuzina mare, pentru a ne îndrepta spre aeroport, fără să știm că am lăsat-o în urmă. Adică, vă puteți imagina cum ar fi să-mi las singurul copil la Kremlin? Mai ales cu tot ce s-a întâmplat?", a afirmat Hillary Clinton.

Ulterior, Fallon a întrebat-o pe Chelsea care este cea mai nebună amintire din vacanța ei de familie, la care a amintit și momentul în care a fost abandonată la Kremlin.