Dezvăluirile lui Jose Mourinho - Italia e habitatul meu natural, în Anglia, am fost nevoit să mă adaptez

Jose Mourinho (55 de ani) şi-a anunţat viitoarea destinaţie. "Specialul" va antrena din sezonul în Italia, cel mai probabil, la Inter.

Asta dacă ne luăm după declaraţia de dragoste pe care le-a făcut tehnicianul portughez "nerazzurrilor", cu care a câştigat o triplă istorică în 2010, campionat, Cupă, Liga Campionilor, cu Cristi Chivu printre oamenii de bază.

Portughezul nu vrea să mai audă de Premier League. Mourinho va merge, cel mai probabil, la Inter. Presa din străinătate a mai scris de-a lungul ultimelor luni de multe ori despre interesul lui Inter pentru Jose Mourinho. Mourinho a câştigat 5 trofee cu Inter în urmă cu un deceniu: Liga Campionilor, două titluri în Serie A, o Cupă a Italiei şi o Supercupă a Italiei.

"Acum o pot spune clar! Următoarea mea destinaţie nu va fi, cu siguranţă, Premier League. E timpul să mă gândesc la viitor.

La Inter am găsit o familie incredibilă care m-a făcut fericit în fiecare zi. Conexiunea pe care am avut-o cu fanii a fost una specială. Am câştigat multe lucruri şi am creat o legătură specială că este încă acolo în inima mea. Am întâlnit mulţi fani ai lui Inter la Londra. Toţi mă îmbrățișau. Parcă ieri aş fi fost acolo. Au scos tot ce e mai bun din mine.

Italia e habitatul meu natural. Cât timp am lucrat în Anglia, am fost nevoit să mă adaptez, să fiu diferit", a spus Mourinho pentru DAZN.