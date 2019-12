Dezvăluirile lui Vladimir Voronin - Cum era spionat de propriul serviciu secret

Ex-președintele R.Moldova, Vladimir Voronin, susține că în 2001 l-a demis din funcția de șef al Serviciului de Informații și Securitate pe Valeriu Pasat, după ce acesta ar fi dispus să-i fie interceptate convorbirile telefonice. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune RTR potrivit deschide.md

Potrivit lui Voronin, la sfârșitul anului 2001, în perioada când era președinte, a avut o discuție la telefon cu fostul, dar şi actualul ministru al Apărării, Victor Gaiciuc, cu privire la o solicitare a ucrainenilor de a le transmite niște piese de schimb pentru tehnică militară, obiecte de care Republica Moldova nu avea nevoie.

Voronin i-ar fi spus lui Gaiciuc să arunce mai bine piesele la fier vechi, decât să se creeze impresia că ţara noastră vinde armament. Ulterior, Voronin, a fost sunat de directorul SIS de atunci, Valeriu Pasat, care l-a felicitat pentru decizia luată.

"Câteva minute mai târziu, m-a sunat Pasat și mi-a spus: Ați făcut ce trebuie, domnule președinte! L-am întrebat de unde știe despre conversație și mi-a răspuns: Așa-i serviciul nostru, suntem datori să ştim". Am pus receptorul, m-am urcat în mașină şi am mers la SIS. Când am intrat, ei erau în şedinţă. Le-am spus că, potrivit unui decret semnat de preşedintele ţării, domnul Pasat este eliberat din funcţia de director al SIS", a precizat liderul PCRM în cadrul emisiunii televizate.

Valeriu Pasat a fost primul director al SIS, instituție înființată în 1999. Anterior, el a ocupat postul de ministru al Apărării.

În 2006, Pasat a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru delapidare, însă, ulterior, sentința i-a fost înjumătățită. În iulie 2007, Valeriu Pasat a fost eliberat din închisoare prin amnistie.