Dezvălurile unui fost jucător de la Unirea Urziceni - Bucşaru a fost un investitor model, comparând cu alții

Dan Petrescu e recunoscut ca un antrenor dur, ca unul care mai adresează şi cuvinte jignitoare jucătorilor săi. Dar, "Bursucul" a simţit şi el furia unui om de fotbal potrivit mediafax.

S-a întâmplat pe vremea în care era la Unirea Urziceni, echipă patronată de Dumitru Bucşaru, un personaj extrem de discret şi atunci când formaţia sa era numărul unu în peisajul autohton.

"În anul în care am câştigat noi titlul, am avut prima etapă la Braşov şi am pierdut cu 1-0 în minutul 90. Am fost penibili, mai mult decât penibili şi a venit Bucşaru în vestiar. Nu a iertat pe nimeni. A avut ieşiri foarte urâte...Ei cred că dacă plătesc au dreptul de a jigni şi a umili oamenii. Şi eu, şi Dan Petrescu am simţit", a dezvăluit la ProSport LIVE Iulian Apostol, cel care sub comanda "Bursucului" a cucerit titlul în prima ligă şi apoi a activat în Liga Campionilor.

Cum a reacţionat Petrescu? "De ce să nu suporte Dan Petrescu? Ce puteai să-i faci unui om care plăteşte...Atunci a meritat să intre în vestiar pentru că echipa a fost penibilă, toţi am fost penibili. Bine, Bucşaru cred că intra o dată pe sezon în vestiar".

Dumitru Bucşaru nu a vrut nici măcar să facă o poză cu trofeul Ligii 1: "Nu a venit niciodată să jignească personal. Ţin minte că după ce am câştigat campionatul nu a venit în vestiar, nici nu a vrut să facă o poză cu trofeul, era un tip aparte, dar ce mi-a plăcut cel mai mult la el a fost că întotdeauna când a spus ceva s-a ţinut de cuvânt".

"Bucşaru a fost un investitor model, facând comparaţie cu alţii. Un om parolist şi întotdeauna când a vrut să spună ceva a făcut-o, fără menajamente, fără să conteze persoana. La Unirea Urziceni, Bucşaru nu ştiu dacă a adus vreun jucător. Dan Petrescu şi Mihai Stoica se ocupau de transferuri" - Iulian Apostol

Dumitru Bucşaru:

A investit în fotbal, a dus echipa Unirea Urziceni în Liga Campionilor, apoi a desfiinţat-o. Originar din comuna ialomiţeană Coşereni, Bucşaru a preluat, la sfârşitul anilor ’90, o echipă de judeţ, Unirea Urziceni, care se înfiinţase în 1954. A construit o bază modernă în micuţa localitate, a promovat în 2006, a luat titlul în 2009 şi, după evoluţia în Liga Campionilor, a încasat peste 18,5 milioane de euro de la UEFA. Banii câştigaţi au ajuns în proiectele imobiliare ale acestuia, echipa Unirea Urziceni a intrat în criză şi, în 2011, s-a desfiinţat după ce a retrogradat din Liga 1.

Averea omului de afaceri ialomiţian era estimată la 22 de milioane de euro în anul 2010, ocupând locul 248 în clasament. În 2013 era doar șase milioane de euro.