Dezvoltatorul imobiliar One United Properties intenţionează să atragă până la 500 de milioane de lei de la investitori, printr-o majorare de capital

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties anunţă intenţia de a atrage până la 500 de milioane de lei de la investitori, printr-o operaţiune de majorare de capital social cu aport în numerar, care va fi supusă votului în Adunarea Generală a Acţionarilor din 26 aprilie 2022.

Conform unui comunicat remi, marţi, AGERPRES, majorarea de capital planificată va fi a cincea astfel de operaţiune pentru One United Properties, care în iulie 2021 s-a listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, după derularea unui IPO de succes finalizat cu atragerea a 252 milioane de lei.

"2021 a fost cel mai bun an din istoria pieţei imobiliare rezidenţiale din România, fiind înregistrată o creştere cu 49% a numărului de unităţi locative vândute în România şi o creştere cu 40% a numărului de unităţi rezidenţiale vândute în Bucureşti şi Ilfov. Pentru One United Properties, veniturile din segmentul rezidenţial au crescut peste nivelul pieţei şi am reuşit astfel să oferim acţionarilor noştri o marjă netă record de 36%. În acest an, ne aflăm în faţa unei bune oportunităţi de a ne continua extinderea portofoliului de terenuri, ceea ce ne va ajuta să oferim stakeholderilor venituri consistente în anii următori. În consecinţă, suntem pregătiţi să abordăm piaţa şi să obţinem noi capitaluri proprii de la investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti", a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties, potrivit Agerpres.ro.

Capitalul atras în urma operaţiunii de majorare a capitalului social va sprijini strategia de dezvoltare a companiei, prin valorificarea oportunităţilor suplimentare din piaţă. Noul capital propriu va fi investit cu prioritate în dezvoltări noi, conform pipeline-ului puternic al companiei din prezent, în timp ce poziţia actuală de numerar va fi utilizată pentru a accelera livrarea dezvoltărilor în curs. Dezvoltatorul se concentrează cu preponderenţă pe investiţii în Bucureşti, unde se află cea mai mare parte a portofoliului său.

"Am încheiat 2021 cu cel mai bun rezultat din istorie şi cu o poziţie de numerar remarcabilă, în valoare de 508 milioane de lei, determinată de încasările nete în urma IPO-ului şi de fluxurile de numerar pozitive generate din activitatea de vânzări şi închiriere. Vom investi acest capital în 2022 pentru a accelera implementarea dezvoltărilor în curs. Vedem astăzi oportunităţi bune de creştere pe piaţă şi suntem hotărâţi să le valorificăm. Însă, ne dorim să accesăm piaţa doar dacă există un context bun. Odată cu decizia şi aprobarea majorării de capital în Adunarea Generală a Acţionarilor, vom selecta şi extinde cu atenţie pipeline-ul nostru şi vom acţiona, ca întotdeauna, în cel mai bun interes al acţionarilor noştri şi ne vom asigura că putem atrage în următoarele 12 luni capital nou la un nivel de preţ corect,", adăugă Andrei Diaconescu, co-CEO One United Properties.

One United Properties intenţionează să emită până la 330.017.986 de acţiuni noi în cadrul operaţiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar, care se va desfăşura în două etape. În prima etapă, acţionarilor existenţi li se vor acorda drepturi de preferinţă în baza cărora vor putea achiziţiona acţiuni ONE nou emise. Acţiunile care rămân nesubscrise în prima etapă vor fi oferite celorlalţi investitori din piaţă prin intermediul unui plasament privat. După aprobarea în Adunarea Generală a Acţionarilor, decizia asupra calendarului operaţiunii va fi luată de Consiliul de Administraţie.

În 2021, One United Properties a înregistrat venituri de 1,1 miliarde de lei, în creştere cu 105% faţă de 2020, un prag istoric pentru companie. Profitul brut a crescut cu 192%, ajungând la 603,5 de milioane de lei. Veniturile generate de One United Properties pe segmentul rezidenţial s-au ridicat la 675,4 de milioane de lei, în creştere cu 54% faţă de 2020. În 2021, 699 de apartamente, 926 de locuri de parcare şi 69 de spaţii comerciale şi alte unităţi au fost vândute şi pre-vândute cu 202,2 milioane de euro, ceea ce înseamnă o creştere de 115% faţă de 2020.

Vânzările au explodat în 2021, în principal datorită demarării vânzărilor din a doua jumătate a anului pentru One Cotroceni Park, unde Grupul a vândut 479 din 868 de unităţi rezidenţiale disponibile. One Cotroceni Park are data de finalizare estimată în T4 2023 şi este cea mai mare dezvoltare a One United Properties de până acum, care se adresează segmentului de clienţi cu venituri medii şi medii-mari.

Pentru 2022, One United Properties estimează venituri de 1,52 miliarde de lei şi un profit brut de 647,4 milioane de lei. Veniturile din vânzările de proprietăţi rezidenţiale în 2022 sunt estimate să ajungă la 1,2 miliarde de lei, în creştere cu 72% faţă de rezultatul preliminar din 2021, în timp ce veniturile din chirii sunt estimate la 71,7 milioane de lei în 2022, o creştere de şase ori faţă de 2021.