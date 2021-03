Dezvoltatorul One United Properties a primit autorizaţia de construire pentru One Verdi Park, două turnuri rezidenţiale de 77 de metri înălţime

Dezvoltatorul One United Properties a primit autorizaţia de construire pentru One Verdi Park, proiect ce presupune construirea a două turnuri rezidenţiale de 77 de metri înălţime, cu vederi panoramice asupra lacurilor Floreasca şi Tei din nordul Capitalei, anunţă miercuri dezvoltatorul.

“Noul concept dezvoltat de One United Properties pentru proiectul exclusivist One Verdi Park a primit autorizaţia de construire. Cele două turnuri ale ansamblului dezvoltat în imediata vecinătate a parcului Verdi vor oferi viitorilor rezidenţi un trai cu adevărat la înălţime, pentru că acestea vor fi cele mai inalte turnuri rezidenţiale exclusiviste din Bucureşti. În plus, pe lângă partea de unităţi rezidenţiale, One Verdi Park va include şi numeroase facilităţi precum restaurant, magazine sau market”, a anunţat compania, potrivit news.ro.

Amplasat în zona de nord a Bucureştiului, complexul include două turnuri de 77 de metri înălţime, cu vederi panoramice asupra lacurilor Floreasca şi Tei.

În vreme ce turnul sud de la One Verdi Park este aproape în totalitate precontractat, de curând şi apartamentele din turnul nord de locuinţe au fost scoase la vânzare.

În plus, proiectul prevede amenajarea de spaţii verzi în proporţie de minumum 30% din suprafaţa totală a terenului la nivelul solului şi a unui mic parc privat, accesibil doar proprietarilor, deasupra corpului care leagă cele două blocuri. "Această grădină suspendată, plantată cu arbori şi arbuşti coniferi, foioşi şi plante căţărătoare, va fi folosită ca loc de întâlnire şi joacă de către toate persoanele care vor locui în acest ansamblu. Accesul în complex se va realiza din Strada Barbu Văcărescu, zona exterioară bulevardului va fi tratată ca spaţiu pietonal, iar rezidenţii vor avea acces facil şi la staţia de autobuz şi tramvai de mare viteză", potrivit dezvoltatorului.

One United Properties este unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din Bucureşti. Cu o valoare pe piaţă de peste 1,1 miliarde de euro, portofoliul companiei cuprinde peste 2.000 de unităţi rezidenţiale exclusiviste şi spaţii de birouri clasa A.