Diana Șoșoacă revine, după circul din Parlament: 'Eu nu am filmat! E exclus' / senatoarea amenință cu plângeri

Diana Șoșoacă revine, după circul din Parlament unde au fost proiectate imagini cu atacul Hamas: 'Eu nu am filmat! E exclus' / senatoarea amenință cu plângeri

Senatoarea Diana Șoșoacă susține că nu a filmat la ședința secretă din Parlament, unde au fost difuzate imagini cu atacurile Hamas în Israel. Șoșoacă susține că România ar trebui să fie neutră în ceea ce privește relațiile dintre israelieni și palestinieni.

„1. Am filmat live primele 2 minute din ședința, avand in vedere ca la acel moment era sedinta publica! Conform regulamentului (vezi art. 31 regulament camera dep. - ședințele comune), ședința este secreta doar daca plenul celor doua camere voteaza acest lucru. Birourile permanente ale celor doua camere ale parlamentului, au propus, pentru ca nu pot decide in locul plenului, ca ședința sa fie secreta, la solicitarea ambasadei Israelului! (trecem peste faptul ca nicio ambasada din lumea asta nu are dreptul sa impuna vreunui parlament sa adopte un anumit regulament)”, a explicat Șoșoacă, pe pagina ei de Facebook.

„Imediat dupa momentul de reculegere, cand am si inchis liveul, am solicitat cuvantul pe procedura, iar dl. Simonis, un ilustru incult juridic, nu mi-a permis sa vorbesc la microfon, considerand ca este mostenire de la familia lui. Astfel ca am fost nevoita sa invoc nelegalitatea secretizarii sedintei, fara vot in plen. nu pot sa va spun ce au făcut toate grupurile parlamentare, care au inceput sa ma huiduie, sa ma injure, sa ma ameninte, pentru ca solicitam vot in plen, conform legii. Uitandu-se in regulament au văzut ca am dreptate. Au supus la vot secretizarea sedintei de plen, vot cu mâna ridicată. Doar 4 voturi impotriva: subsemnata, dep. Ciprian Ciubuc, dep. Mihai Iascs, dep. gen. Nicolae Roman. dl. Mircea Daneasa nu a vrut sa voteze deloc. În urma votului, ședința a devenit secreta.

Precizez ca din acel moment pana cand s-a incheiat sedinta, eu nu am filmat. Altii, insa. da.

2. Am solicitat sa adresam întrebări, pentru ca din filmuletele prezentate reiesea ca armata nu a aparat cetatenii israelieni, nu a existat politie, iar intrebarea legitima a fost adresata de dl. gen Nicolae Roman: unde a fost armata? Unde au fost fortele de ordine?

Mai mult, fata de pozitia oficiala de zeci de ani a României, am solicitat sa vedem si filmări cu atrocitățile din Fasia Gaza, pentru ca filmarile incercau sa manipuleze parlamentarii mentionand ca Hamas = Palestina, or asa ceva nu poate fi permis. USR a inceput sa faca scandal in plen si s-a întrerupt ședința, pentru ca acestia ma acuzau ca inregistrez. Exclus asa ceva! Le-am facut poze parlamentarilor care paraseau sala, si niciun moment nu s-a pozat altceva.

A parasi sala in timpul filmului este o dovada de lipsă de respect, fata de victime si fata de ambasador, statul Israel etc.: de ce? Pentru ca s-a anuntat de la inceput ca cine doreste, poate parasi sala, pentru ca imaginile sunt cumplite. atitudinea parlamentarilor care au iesit nu era de groaza, ci de plictiseala si isi intrebau colegii: 'pentru asta am venit noi aici?', ceea ce denota o mitocănie inacceptabila.

În acel moment, dl. deputat Vexler a întrerupt filmul, ceea ce nu poate fi admis, considerandu-se un afront la adresa victimelor, si a inceput sa imi faca mie observatii, cat si celorlalți parlamentari independenti, care solicitau sa li se dea cuvantul pentru întrebări. Ne-a facut nesimtiti, mitocani, etc. cuvinte greu de expus, de parca era stapanul parlamentului, si evident ca i s-a raspuns pe masura: cum isi permite un deputat sa ia cuvântul fara sa il ceara conform regulamentului (deci noua ni s-a refuzat, dar Simonis i l-a acordat imediat, acestia stand pe scaune alaturate in sala) si cine este acest obraznic care isi permite sa faca observatii unor parlamentari, jignindu-i, de parca era stapanul româniei, când noi am respectat normele regulamentare? Ba, mai mult, a solicitat sa fim dati afara, pentru ca adresam întrebări si am fost acuzata ca filmez. Dl. Marcel Vela a venit personal la mine, rugandu-ma sa il iert pe Vexler, insa i-am aratat telefonul si i-am demonstrat ca nu aveam nimic inregistrat si nici vreun live, filmare etc. in urma acestui control, dl. Vela i-a solicitat lui Vexler sa se potoleasca, pentru ca acuzatiile nu se verifica. S-a continuat expunerea filmului, dupa ce Simonis ne-a adresat jigniri tuturor si ne-a amenintat ca vom fi pedepsiti, de parca parlamentul i-ar apartine sau ar fi vreun fel de tata al nostru! Acesti ciocoi nu isi cunosc locul si au o atitudine grobiana de nedescris.

3. Filmuletele prezentate pot fi vizionate pe tiktok, rumble, telegram, unele dintre ele chiar avand sigla tiktok, deci nu intelegem unde era secretomania. aceste filme au fost prezentate de multe tv.

4. Am invocat echidistanta pe care trebuie sa o avem, mai ales ca țară care a reusit sa faca cele doua parti sa incheie pacea, de catre Ceaușescu, si am solicitat sa se discute si despre Palestina si copiii palestinieni ucisi, ei au prezentat un film cu 138 de morti, iar in Palestina au ucis peste 20.000.

Dl. Vexler, ca si ambasadorul Israelului, incercau sa ne explice ca sunt indrituiti sa atace si sa omoare, pentru ca au fost provocati, gasindu-si scuze pentru atacul Palestinei. Încercau sa ne comunice ca Hamas=Palestina, or, in calitate de parlamentar am dreptul si obligatia sa iau atitudine, indiferent pe cine deranjează aceasta atitudine.

Toti parlamentarii care m-au acuzat, nu fac altceva decat sa isi denote lipsa crasa de cunoștințe juridice, istorie, diplomație si istorie a relatiilor diplomatice cu cele 2 tari, precum si istoria celor doua tari aflat in razboi.

Mai mult, la alocuțiunile adresate de parlamentari, Csoma Botond a afirmat lucruri de neimaginat, ca toate protestele din lume sunt pro Hamas, ceea ce este o minciuna, si ca au murit atatea victime exact ca in Holocaust! Acest parlamentar are proprietatea cuvintelor si cunoaste intelesul cuvintelor pe care le foloseste?

4. Nu am întrerupt niciun discurs. Altii, da. eu chiar am ascultat cu atentie tot ceea ce s-a spus de catre fiecare grup parlamentar.

5. Desi am fost prima inscrisa la cuvant, Simonis, stapan pe plantatia de sclavi a parlamentului româniei, mi-a refuzat dreptul la cuvant (din partea independentilor de la senat nu s-a acordat cuvantul, doar de la deputati) spunandu-mi ca nu m-am calificat pentru sedinta aceasta. Într-adevar dle. Simonis, eu nu m-am calificat, pentru ca nu sunt minoritara evreica ca tine, ci jumatate din mine este din Yugoslavia, pe care o urasti cu toată puterea, si nici nu sunt tradatoare ca toti parlamentarii care au vorbit. V-a fost frica de adevar!

Adevarul pe care 4 parlamentari vi l-au strigat la sfârșit: ne-ati discriminat, ati discriminat alte minorități si iti voi formula plângere penala pentru asta, mi-ai ingradit dreptul la libera exprimare și opinie, m-ai insultat si ati insultat toti poporul palestinian, care avea dreptul sa fie reprezentat si sa i se ia apararea. Ati indus in eroare parlamentarii spunându-le ca Hamas=Palestina, si ati pus Romania in pericol poziționandu-va de o parte a razboiului, incalcand inclusiv votul din cadrul ONU, unde ne-am abtinut! Ati atentat la siguranța nationala a României si poporului român. (...) Și, da, atunci cand ati incercat sa spuneti ca Israel este nevinovat si ca are dreptul sa ucida pentru ca i-au fost ucisi cetatenii, folosind legea Talionului, am strigat noi, cei din spate: Palestina! Pentru păstrarea egalitatii de aparare in fata istoriei!", a spus Șoșoacă.