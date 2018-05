Dică: Eu sunt principalul vinovat că am ratat acest campionat. Îmi reproşez că la meciul cu Iaşi nu am reuşit să-I motivez pe jucători

Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dică, a declarat, duminică seară, că el este principalul vinovat pentru ratarea titlului şi că îşi reproşează faptul că în urmă cu două etape nu a reuşit să-şi motiveze jucătorii pentru a nu pierde meciul cu CSM Poli Iaşi, relatează news.ro

“Şi la CFR Cluj s-au băgat în acest an foarte mulţi bani. S-au adus jucători cu mare experienţă. Şi la noi s-au investit mulţi bani. De greşit, cred că meciul de la Iaşi a fost o partidă foarte proastă, nu am reuşit să-I motivez pe jucători să dea totul să câştigăm acel joc. Îmi reproşez că la meciul cu Iaşi nu am reuşit să-i motivez pe jucători, să avem atitudine, să dăm totul. În anumite jocuri îmi reproşez că nu am băgat alţi jucătri în primul 11. Eu sunt principalul vinovat că s-a ratat acest campionat”, a spus Dică.

El a vorbit şi despre situaţia lui Denis Alibec. “Când am semnat cu Steaua le-am spus patronului şi lui Meme că am cea mai mare încredere în Denis Alibec. Credeam mult în el, din păcate a reuşit să dea foarte puţin în acest an, dar este un jucător valoros, care dacă va munci va reuşi să facă o figură frumoasă acolo unde merge. (…) I-am spus că nu o să mai fie în lot până la sfârşitul campionatului. El a crezut că glumesc probabil”.

Formaţia FCSB a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a zecea, ultima a play-off-ului Ligii I. Echipa lui Nicolae Dică a încheiat campionatul pe locul doi, iar CFR Cluj a câştigat titlul.