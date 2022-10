Diego Simeone a dezminţit o eventuală despărţire de Atletico Madrid

Atletico este codaşa Grupei B, cu trei puncte, şase în urma liderului FC Bruges.O nouă înfrângere, de data asta pe teren propriu, ar intensifica presiunea asupra tehnicianului argentinian, pe fondul speculaţiilor tot mai mari privind viitorul celui care conduce echipa de peste un deceniu.''Nu plec nicăieri. Sunt aici. Mă simt în siguranţă că întotdeauna. Am fost întrebat în altă zi dacă mă văd în altă parte şi răspunsul meu a fost nu, absolut. Dacă îmi imaginez asta, este pentru că plec, dar eu nu plec, sunt aici. Sper să transmit ceea ce simt şi de aceea am fost la acest club atâţia ani'', a spus în conferinţa de presă de marţi Simeone, care a cucerit două titluri şi a atins două finale de Liga Campionilor de la numirea lui ca antrenor la Atletico în decembrie 2011.În sezonul trecut, Atletico a fost eliminată în sferturile Ligii Campionilor de Manchester City, ratând calificarea în semifinale pentru a cincea campanie la rând.Simeone l-a apărat pe atacantul Joao Felix, care nu a marcat vreun gol în acest sezon şi şi-a asumat întreaga responsabilitate: ''Tot ceea ce face Joao Felix rău, eu fac şi mai rău pentru că eu sunt cel care nu-i ofer ceea ce are nevoie pentru a-şi atinge potenţialul. Nu s-a schimbat deloc, colegii lui de echipă cu care concurează sunt mai buni şi antrenorul înţelege asta. Joao este important pentru club şi pentru echipă. În această campanie nu a găsit cel mai important lucru pentru el, golul, iar asta îi provoacă frustrare''.La egalitate cu Porto şi Bayer Leverkusen, Simone nu vede meciul cu FC Bruges ca pe o finală, dar nu îşi permite paşi greşiţi: ''Ştim importanţa acestui joc. Trebuie să jucăm bine, pentru asta trebuie să dăm tot ce putem şi avem nevoie ca fanii noştri să vină alături de noi''.