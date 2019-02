Dieta la modă în 2019 - Regimul pegan și ce înseamnă acest regim

Nutriționiștii susțin că în 2019 dieta pegan este vedeta. Iar noul regim alimentar, care a câștigat tot mai mulți adepți în Occiden, ar putea să pătrundă și la noi, scrie realitatea.net.

Iar noul regim alimentar, care a câștigat tot mai mulți adepți în Occident, ar putea să pătrundă și la noi. Trebuie să ținem cont că 2018 a fost anul veganismului. Și cum peganism înseamnă veganism și paleo, nu vor exista prea multe schimbări în alimentație. Paleo se inspiră din obiceiurile alimentare ale oamenilor din era paleolitică. Se referă mai exact la mâncarea neprocesată, multă carne săracă în grăsimi și proteine (lactate). Veganismul înseamnă renunţarea completă la produsele de origine animal. Teoretic, cele două diete par incompatibile.

Dieta pegan a fost creată în 2014 de americanul Mark Hyman, un medic de familie, conferențiar pe plan internațional și autorul cărții „Food: What the Heck Should I Eat?”, unde prezintă pe larg avantajele și dezavantajele acestui regim. Hyman recomandă evitarea lactatelor, a cerealelor şi a unor legume. De asemenea, el spune că trebuie să consumi multe fructe şi legume, iar majoritatea grăsimilor să le iei din alune şi seminţe. Ouăle, uleiul de peşte şi carnea sunt permise, dar doar dacă provin din surse sustenabile.

Dieta prietenoasă cu mediul

Specialistul consideră că peganismul este regimul alimentar cel mai favorabil pentru sănătatea noastră și cea a planetei. În plus, acest regim este durabil din punct de vedere ecologic și respectă viața animalelor. Dieta pegan are la bază un regim vegan, iar cercetările recente arată că ar putea salva viețile oamenilor și ale planetei.

Hyman susține că 75% din dietă constă din fructe și legume colorate (mai jos aveți lista de legume și fructe permise). Experții au identificat că peganismul aduce o mulțime de beneficii pentru sănătate – protejează inima și luptă împotriva cancerului, în special a celui de colon.

Dieticianul Christine Fitzgerald este însă îngrijorat că dieta pegan limitează accesul la fructele dulci, bogate în zahăr. Specialista crede că acest regim va avea un impact major asupra glicemiei, care joacă un rol important în organism. Rolul zahărului este de a crește nivelul glucidelor din care se hrănește creierul și o parte din energie provine din ele.

Dieta pegană consideră proteinele animale „condiment” și sugerează alegerea peștelui și a fructelor de mare cu niveluri mai scăzute de mercur; ambele recomandări sunt pe deplin în acord cu o dietă sănătoasă flexitariană (dieta flexitariană se bazează în majoritatea cazurilor pe o alimentaţie întemeiată pe plante). Poți înlocui carnea cu fasole, care reprezintă o sursă bogată de proteine. Fasolea e un super-aliment: are proteine, are fibre, are amidon, și aduce atât de multe beneficii pentru sănătate, inclusiv o reducere a riscului de cancer.

Acest regim alimentar este sustenabil, deoarece presupune consumul alimentelor neprocesate, ecologice (netratate cu pesticide, antibiotice, hormoni, aditivi, conservanți, îndulcitori artificiali) și limitează consumul celor cu adios de zahăr. Hyman a spus că dieta pegan poate fi ținută dacă urmezi o regulă simplă: „If God made it, eat it; if man made it, leave it.” (Dacă Dumnezeu a făcut-o, mănâncă, dacă omul a făcut-o, las-o).

Trebuie să ținem cont că 2018 a fost anul veganismului. Și cum peganism înseamnă veganism și paleo, nu vor exista prea multe schimbări în alimentație.