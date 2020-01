Dieta vedetelor face minuni: Cum a reuşit Adele să slăbească zeci de kilograme

Cântăreața Adele a început să consume alimente de activare a sirtuinei, enzimă care reglează metabolismul celular și au proprietăți de întinerire, dieta Sirtfood incluzând vinul roșu și ciocolata neagră în cantități mici, arată platforma portugheză Maxima, potrivit Mediafax.

Pierderea în greutate a lui Adele a atras atenția fanilor din întreaga lume, după ce au apărut fotografii cu artista pe o plajă din Anguilla, Caraibe.

Potrivit presei britanice, Adele a adoptat dieta Sirtfood, cunoscută pentru că provoacă o scădere a poftei de mâncare. Dieta include un plan de alimentație care include consumul de vin roșu și ciocolată neagră în cantități mici. Se estimează datorită dietei, cântăreața a slăbit între 45 - 68 de kilograme.

Adele Laurie Blue Adkins, cunoscută ca Adele, este cântăreaţă şi compozitoare. Ea a debutat la 19 ani şi s-a bucurat de un real succes comercial, fiind apreciată şi de criticii muzicali. Adele a fost prima artistă care a primit premiul Critics' Choice la BRIT Awards, iar, în 2012, a câştigat şase premii Grammy. Înzestrată cu o voce excepţională, artista nu s-a ferit să exprime deziluziile sale în dragoste în melodii precum "Someone Like You" şi "Rolling in the Deep". Cel de-al treilea album al cântăreţei, intitulat "25", a fost lansat pe 20 noiembrie 2015, doborând toate recordurile, atât pe piaţa din Marea Britanie, cât şi în SUA. Artista are, în total, 15 premii Grammy, dar și un Oscar, primit în 2013, pentru piesa "Skyfall" de pe coloana sonoră a peliculei omonime.