Dimitar Berbatov, fostul fotbalist de la Manchester United și Tottenham, și-a anunțat retragerea din fotbal

Dimitar Berbatov (38 de ani), fostul fotbalist al unor echipe precum Tottenham Hotspur, Manchester United sau AS Monaco, şi-a anunţat retragerea, joi, printr-un mesaj postat pe reţelele de socializare, anunță MEDIAFAX.

Fostul internaţional bulgar, care a impresionat în Premier League, a evoluat ultima oară pentru formaţia indiană Kerala Blasters, de care s-a despărţit în aprilie 2018. Berbatov a decis să facă anunul oficial în privinţa retragerii joi, 19 septembrie, la exact nouă ani de la cele trei goluri înscrise împotriva lui Liverpool, în meciul din Premier League încheiat cu scorul de 3-2 pentru Manchester United.

Într-un mesaj amplu postat pe contul său de Instagram, Berbatov a spus: “Ultimul meu meci a fost acum mai bine de un an, deci cred că e momentul potrivit să mă opresc. Deşi, dacă mă gândesc mai bine, finalul nu e aici. Voi rămâne în acest sport într-un fel sau altul. După aproape 20 de ani, e timpul să îmi închei activitatea de fotbalist profesionist”.

Berbatov a mai adăugat: “Îmi va lipsi tot – meciurile, antrenamentele, pregătirile, presiunea, colegii, vuietul produs de fani când înscriu un nou gol. Am fost binecuvântat şi am muncit din greu să am oportunitatea pentru a juca la cele mai bune cluburi şi împotriva celor mai buni. Venind dintr-o ţară mică e şi mai special pentru mine. Am avut urcuşurile şi coborâşurile mele în carieră, am câştigat câteva trofee, am înscris nişte golurie, am jucat în felul meu şi am înscris goluri aşa cum am vrut eu”.

Dimitar Berbatov s-a născut în oraşul bulgar Bloagoewgrad, făcându-şi junioratul la ŢSKA Sofia. În 2001, atacantul a plecat în Germania, la Bayer Leverkusen, unde a petrecut cinci sezoane şi a înscris 91 de meciuri în 202 apariţii. A urmat experienţa din Anglia, cu două, respectiv patru sezoane la Tottenham şi Manchester United. Alături de formaţia condusă de Sir Alex Ferguson, Berbatov a câştigat Campionatul Mondial al Cluburilor, de trei ori titlul în Premier League, trei Cupe ale Ligii Angliei şi trei Supercupe ale Angliei. Spre finalul carierei, acesta a mai jucat la Fulham, AS Monaco, PAOK Salonic şi Kerala Blasters.