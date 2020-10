Din 7 decembrie trebuie să modificăm legislaţia de funcţionare a Consiliului Legislativ (Cristian Chirteş)

Preşedintele organizaţiei Mureş a Partidului Naţional Liberal, senatorul Cristian Chirteş, a declarat, miercuri, că după alegerile parlamentare se impune modificarea legislaţiei de funcţionare a Consiliului Legislativ, notează Agerpres.

"Schimbarea a început odată cu alegerile europarlamentare, apoi a continuat cu alegerile prezidenţiale, când candidatul susţinut de PNL a câştigat, apoi cu alegerile locale, iar după data de 6 decembrie PNL va guverna legitim, cu o majoritate şi în Parlamentul României. Suntem singurul partid care, în 6 decembrie, putem bate PSD-ul. Am văzut la alegerile locale că PSD are structuri bine înfipte în structurile statului, iar ce s-a întâmplat ieri, prin numirea lui Florin Iordache în fruntea Consiliului Legislativ, este o dovadă a laşităţii şi ipocriziei acestei majorităţi parlamentare, care astăzi nu mai este legitimă. Iată că în fruntea acestei instituţii onorabile a statului român, care trebuie să vegheze la respectarea legislaţiei din România, a ajuns cel care a construit OUG 13 şi Legea recursului compensatoriu, prin care mii de infractori au fost eliberaţi (...) Este o bătaie de joc la adresa instituţiilor statului, cu siguranţă din 7 decembrie va trebui să modificăm şi legislaţia în ceea ce priveşte funcţionarea Consiliului Legislativ, deoarece vrem să evităm pe viitor asemenea derapaje", a declarat Cristian Chirteş.El a menţionat că formaţiunea sa a depus listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie şi că ţinta sa este obţinerea unui mandat de senator şi a două de deputaţi."Vom duce în Parlamentul României şi pe masa viitorului Guvern, care se va forma în jurul Partidului Naţional Liberal, marile proiecte de investiţii ale judeţului Mureş. Avem nevoie, mai mult decât oricând, de sprijinul unui Guvern responsabil, care să fie alături de mureşeni în mobilizarea de resurse pentru infrastructura de transport, de sănătate şi de educaţie. Am dovedit că am reuşit să atragem de trei ori mai multe fonduri europene, într-o perioadă egală cu guvernele PSD. Guvernul PNL a reuşit să apere locurile de muncă, iar investiţiile au fost la cel mai mare nivel din ultimii 10 ani", a susţinut Chirteş.Potrivit conducerii PNL Mureş, liberalii intră în campania electorală cu mesajul "Dezvoltăm România", un mesaj adresat românilor, care începând din mai 2019 "au arătat clar că nu mai vor PSD, că s-au săturat de un partid care calcă în picioare drepturile şi libertăţile oamenilor, de un partid care a vrut să confişte România şi care nu a făcut altceva decât să-şi apere penalii".Pe lista candidaţilor PNL Mureş pentru pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, validată în Biroul Politic Naţional al partidului, senatorul Ioan-Cristian Chirteş se regăseşte pe prima poziţie la Senat, în timp ce la Camera Deputaţilor pe primul loc se află Ervin Molnar, preşedintele Administraţiei Naţionale Apele Române, urmat de Sebastian-Gabriel Toncean, preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness."Suntem siguri că vom obţine încrederea mureşenilor, pentru că PNL consideră că orice zi în plus în care majoritatea PSD rămâne să controleze Parlamentul este o zi în care România este pusă în pericol. Este esenţial ca românii să vină la vot cu încredere, pentru că democraţia înseamnă alegeri şi puterea cetăţeanului de a decide cine să-l reprezinte. Partidul Naţional Liberal oferă românilor garanţii, certitudini, competenţă, seriozitate, viziune, parteneriate strategice, fructificarea poziţiilor pe care le are România în toate structurile internaţionale", a mai spus Chirteş.Plenul Parlamentului a decis marţi numirea deputatului PSD Florin Iordache în funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ. El a obţinut 185 de voturi pentru şi 43 contra.