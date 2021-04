Din aprilie 2020 au fost internaţi peste 1.700 pacienţi bolnavi de COVID la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

Un număr de 1.711 pacienţi bolnavi de COVID-19 au fost internaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Miercurea Ciuc de la începutul pandemiei, informează unitatea medicală harghiteană, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii.

"În Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc a fost internat primul caz Covid-19, un bărbat de 70 de ani, în data de 8 aprilie 2020. De atunci până azi au fost trataţi 1.711 pacienţi cu această boală. Au fost înregistrate 95 decese din cauza Covid-19. Au fost transferaţi în alte spitale 440 pacienţi infectaţi cu noul coronavirus. (...) Media spitalizării la pacienţii Covid-19 este de 9-10 zile, dar am avut şi un pacient care a plecat acasă vindecat după 61 de zile de spitalizare", se arată într-un comunicat transmis presei marţi, de referentul de presă al unităţii sanitare, Kiss Edit.

Potrivit sursei citate, 251 de angajaţi ai spitalului au trecut până acum prin această boală, scrie Agerpres.ro.

Managerul SJU Miercurea Ciuc, dr. Konrád Judit, a punctat faptul că persoanele care lucrează în domeniul sănătăţii au o responsabilitate foarte mare, iar pandemia a mărit această responsabilitate.

"Responsabilitatea celor care lucrează în sănătate a fost mare întotdeauna, deoarece avem grijă de ceea ce oamenii definesc des ca cel mai de preţ, sănătatea lor. Pandemia a mărit această responsabilitate şi sarcina pe care o purtăm individual şi pe care o avem ca instituţie. A trecut un an de la primul caz Covid-19. Mulţumesc munca tuturor angajaţilor şi le doresc multă putere şi stăruinţă şi pentru perioada următoare", a declarat dr. Konrád Judit, citată în comunicatul menţionat.

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a vorbit despre eforturile comune depuse pentru ca pacienţii să primească cea mai bună îngrijire şi a asigurat personalul medical de sprijinul său.

"A trecut un an de zile de când la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc a fost internat primul pacient infectat cu coronavirus. Pentru ca cetăţenii judeţului să primească o îngrijire eficientă ne-am pregătit cu conştiinciozitate, am acordat sprijinul necesar spitalelor şi personalului medical. Eforturile noastre nu au fost în zadar. Era inevitabil ca epidemia să ajungă şi în judeţul nostru, dar datorită pregătirii personalului medical şi sacrificiului acestuia, au putut fi îngrijiţi şi vindecaţi mulţi pacienţi. Pe lângă evenimentele negative, avem şi exemple bune în ultimul an, solidaritatea comunităţii noastre şi sprijinul acordat au crescut semnificativ. Doresc să le mulţumesc din nou cadrelor medicale şi să le asigur de sprijinul constant", a afirmat Borboly Csaba, citat în acelaşi comunicat.

În data de 7 aprilie 2021, în secţiile SJU Miercurea Ciuc dedicate îngrijirii pacienţilor cu Covid-19, se află internaţi 62 pacienţi, iar şase dintre aceştia necesită terapie intensivă.