Din arestul la domiciliu în România, Andrew Tate a vorbit pentru BBC: Susține că e o 'forţă a binelui' şi că "acţionează sub îndrumarea lui Dumnezeu

Influencerul Andrew Tate, aflat în arest la domiciliu în România pentru acuzaţii de trafic de persoane şi viol, spune, într-un interviu pentru BBC, că este o "forţă a binelui" şi că "acţionează sub îndrumarea lui Dumnezeu pentru a face lucruri bune". Atmosfera din timpul acestui prim interviu acordat unui post important de televiziune a fost destul de tensionată, Andrew Tate discutând adesea în contradictoriu cu reporterul BBC.

În interviu, un Andrew Tate "combativ" a negat că a alimentat o cultură a misoginismului şi şi-a apărat reputaţia, scrie BBC. Atunci când reporterul BBC i-a prezentat o serie de acuzaţii - inclusiv cele specifice de viol, trafic de persoane şi exploatare a femeilor, pentru care este anchetat de procurorii români - el le-a respins.

Presat să spună dacă opiniile sale controversate despre femei dăunează tinerilor, influencerul a susţinut că este o "forţă a binelui" şi că "acţionează sub îndrumarea lui Dumnezeu pentru a face lucruri bune".

Este primul interviu televizat al lui Andrew Tate cu un post de televiziune important de când a fost plasat în arest la domiciliu, în aprilie. Andrew Tate, care şi-a exprimat în repetate rânduri neîncrederea faţă de mass-media tradiţionale, are un număr mare de fani online, însă opiniile sale nu au fost contestate până acum într-un interviu direct ca acesta. A fost de acord cu interviul BBC fără a impune condiţii, precizează televiziunea publică britanică.

TATE CĂTRE BBC: VĂ DAU RELEVANŢĂ VORBIND CU DUMNEAVOASTRĂ

Andrew Tate a respins mărturiile femeilor implicate în ancheta actuală în care este acuzat de viol şi exploatare. Despre o altă femeie, intervievată anonim de BBC la începutul acestui an, a spus că este "imaginară". Femeia în cauză, căreia i s-a dat pseudonimul Sophie pentru a-i proteja identitatea, a declarat la emisiunea File on Four de la BBC Radio 4 că l-a urmat pe Andrew Tate în România crezând că acesta era îndrăgostit de ea. Acolo, a fost obligată să facă videochat şi să îşi tatueze numele lui Andrew Tate pe corp, a povestit ea.

"Vă fac o favoare ca presă tradiţională, vă dau relevanţă vorbind cu dumneavoastră. Şi vă spun acum că această Sophie, pe care BBC a inventat-o, care nu are chip - nimeni nu ştie cine este. Ştiu asta", a spus Tate.

"Sophie" despre care Andrew Tate spune că este invenţia BBC, îi ajută acum pe procurorii români în cadrul anchetei, precizează reporterul.

Jurnalista Lucy Williamson de la BBC i-a prezentat, de asemenea, lui Andrew Tate îngrijorările profesorilor, ale unor oficiali din poliţie şi ale militanţilor pentru drepturi cu privire la influenţa opiniilor sale. Unele dintre aceste îngrijorări au fost exprimate de directoarea executivă a organizaţiei Rape Crisis din Anglia şi Ţara Galilor, care s-a declarat "profund îngrijorată de ideologia periculoasă a culturii misogine a violului pe care o răspândeşte domnul Tate". Andrew Tate a replicat că aceste acuzaţii sunt "un gunoi absolut", iar ulterior a spus că este "complet incorect" să se pretindă că le-ar face rău tinerilor.

ANDREW TATE: SUNT ÎMPOTRIVA FIECĂREI PROBLEME DIN SOCIETATEA MODERNĂ

Când a fost întrebat despre organizaţiile care l-au acuzat pentru creşterea numărului de incidente în care fetele au fost atacate şi profesoarele au fost hărţuite, el a spus: "Niciodată, niciodată, nu am încurajat un elev să atace un profesor, bărbat sau femeie, niciodată. Eu pledez pentru muncă, disciplina. Sunt un sportiv, am un discurs antidrog, sunt pro-religie, nu încurajez consumul de alcool, predic fără crime cu cuţitul. Sunt împotriva fiecărei probleme din societatea modernă".

Andrew Tate susţine că unele dintre comentariile sale au fost scoase din context sau au fost concepute de fapt ca nişte "glume" - inclusiv o discuţie video în care a spus că părţile intime ale unei femei aparţin partenerului său masculin. "Nu ştiu dacă înţelegeţi ce este sarcasmul. Nu ştiu dacă înţelegeţi ce este contextul. Nu ştiu dacă înţelegeţi ce este conţinutul satiric", a spus el când a fost confruntat în legătură cu acest comentariu.

Ceea ce spune el nu se potriveşte însă cu tonul folosit într-un videoclip online văzut de BBC.

El a negat, de asemenea, că ar fi recunoscut că a manipulat emoţional femeile, în ciuda comentariilor făcute într-o versiune anterioară a cursului său de coaching online, Hustlers University. O introducere de pe acel site începea aşa: "Numele meu este Andrew Tate... şi sunt cea mai competentă persoană de pe întreaga planetă pentru a vă învăţa despre interacţiunile dintre bărbaţi şi femei". În continuare, Tate spune că treaba lui este să întâlnească o fată, să meargă la câteva întâlniri, să se culce cu ea, să o facă să se îndrăgostească de el până la punctul în care să facă tot ce îi spune, iar apoi să o pună pe videochat "pentru a se îmbogăţi împreună". Între timp, pagina a fost retrasă, precizează BBC.

Când a fost întrebat despre aceasta în interviu, Andrew Tate a răspuns: "Nu am spus niciodată aşa ceva".

ANDREW TATE A VRUT CA INTERVIUL SĂ FIE FILMAT DE PROPRIII CAMERAMANI

Reporterul BBC a sugerat că declaraţiile controversate i-au adus mulţi bani prin atragerea de adepţi care apoi s-au înscris la un curs plătit despre cum să devii un om de succes. "Eu sunt cu adevărat o forţă a binelui în lume. Poate că nu înţelegeţi asta încă, dar o veţi face în cele din urmă. Şi cred cu adevărat că acţionez sub îndrumarea lui Dumnezeu pentru a face lucruri bune şi vreau să fac lumea un loc mai bun", a comentat Andrew Tate.

În timpul discuţiei, care a durat circa patruzeci de minute, Andrew Tate a arătat de mai multe ori spre ceea ce el a numit "fiţuici", notiţe pe care reporterul le avea, spunându-i că "spun lucruri prosteşti" şi că ar trebui să "să facă nişte cercetări".

Semn al neîncrederii sale în mass-media tradiţionale, vizita BBC şi interviul au fost filmate de propria sa echipă de cameramani, iar după ce jurnaliştii britanici au plecat, el a afirmat că BBC a promis că va pune doar "întrebări dezinfectate".

Deşi BBC i-a prezentat subiectele de discuţie înainte de interviu, din politeţe, în conformitate cu orientările editoriale ale postului, "nu am convenit în prealabil asupra întrebărilor pe care urma să le punem şi am fost conştienţi de faptul că interviul nostru urma să fie o discuţie amplă şi dinamică, cu întrebări provocatoare", precizează reporterul BBC.

„Înainte ca noi să părăsim clădirea, dl. Tate a postat un mesaj pe reţelele sociale în care promitea că va publica propria versiune a interviului, ceea ce a şi făcut la scurt timp după aceea", precizează jurnalista Lucy Williamson.

BBC precizează că a urmărit îndeaproape cazul său de la sfârşitul anului trecut, când fraţii Tate au fost arestaţi preventiv, şi a vorbit cu martori, foşti angajaţi, vecini şi asociaţi, precum şi cu cei implicaţi în anchetă, pentru a reconstitui o imagine exactă a perioadei petrecute de fraţii Tate în România. Fraţii se află acum în a şasea - şi ultima - lună sub control judiciar în cadrul acestei anchete, iar eventuala punere sub acuzare este aşteptată în următoarele săptămâni.