Din rău în MAI RĂU: după explozia facturilor și scumpiri la toate produsele, românii vor avea SURPRIZE și de Crăciun: E CRIZĂ de carne de porc autohtonă

Tradiţionalul porc de pe masa de Crăciun nu va avea în acest an pe el eticheta „made in Ro“, din cauza evoluţiei pestei porcine africane, scrie ZF. De regulă, în România se taie în luna decembrie circa un milion de porci, atât în ferme comerciale, cât şi în gospodării, dar estimările pentru acest an indică o scădere a sacrificărilor. În prezent sunt active 585 de focare de pestă, care afectează aproape 400.000 de porci.

„Dacă ai rude la ţară care cresc porci în gospodărie, te poţi baza pe ele. Altfel, situaţia din fermele comerciale e sumbră. În ultimele două luni au dispărut multe ferme mari şi, mai ales, ferme de reproducţie. Au căzut ferme care produceau porci pentru Crăciun. Din datele de săptămâna trecută, suntem la cel mai jos nivel cu tăierile de porci din România, iar importurile cresc. Nu ştiu până unde putem merge, însă e cea mai neagră perioadă pentru carnea de porc, cel puţin din ultimii 20 de ani“, spune Ioan Ladoşi, preşedinte al Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR).

În luna septembrie 2021 faţă de luna august 2021, numărul sacrificărilor şi greutatea în carcasă au scăzut la porcine, iar trendul este descrescător încă din luna iunie, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS). Sacrificările de porcine au scăzut cu 86% în luna septembrie faţă de luna august şi cu peste 80% faţă de luna septembrie a anului 2020. Ladoşi crede că România va rămâne în situaţia actuală până când autorităţile vor scoate „din comă“ proiectele care prevăd eradicarea pestei porcine şi vor lua măsuri concrete pentru acest lucru.