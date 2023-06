Dinamo a revenit în Superligă și așteaptă deblocarea transferurilor: Ce buget au 'câinii' pentru noul sezon

După doar un sezon în Liga a 2-a, Dinamo a reușit să revină în Superligă, Ovidiu Burcă, antrenorul echipei, este conștient de provocările care îi stau în față și înțelege necesitatea de a acționa rapid. Tehnicianul așteaptă cu nerăbdare deblocarea transferurilor și întărirea lotului pentru a se pregăti corespunzător.

„Sunt multe variabile. Nu cunosc nici eu rigorile primei ligi, va trebui să mă adaptez rapid. Să vedem ce jucători vom aduce. E clar că pentru prima ligă ai nevoie de jucători cu altă calitate.

Azi am avut o întâlnire, am schițat niște lucruri. Dar mai am nevoie de câteva zile să îmi sedimentez gândurile. Ultimul meci m-a consumat foarte mult.

Pe 19 urmează un nou termen în planul de reorganizare. Avem stabilit un buget pentru salarii, va fi o creștere. Cred că suntem undeva la mijloc ca buget de salarii. Nici nu poți face revoluție.

Avem mulți tineri, care au făcut un progres mare. majoritatea rămân. E vorba despre Bani, Amzăr, Borcea, Giafer, frații Irimia. Am fost obligați și de împrejurări să îi folosim.

Mai sunt niște jucători care termină contractele. Toți străinii au avut clauze de prelungire în momentul promovării. Am avut discuții cu ei și înainte de terminarea sezonului. Au zis că vor să continue chiar dacă nu promovăm”, a spus Ovidiu Burcă la „Fotbal Club” de la Digi Sport.