Dinamo Kiev a încheiat la egalitate, scor 1-1, cu Vorskla Poltava, într-un meci din Premier Liga -Presa ucraineană scrie despre o posibilă despărţire între Dina

Echipa ucraineană Dinamo Kiev, antrenată de tehnicianul român Mircea Lucescu, a remizat duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Vorskla Poltava, într-un meci din etapa a 9-a a campionatului Ucrainei, Premier Liga. Presa din Ucraina speculează că antrenorul Mircea Lucescu s-ar putea despărţi de Dinamo Kiev, potrivit news.ro.

Dinamo Kiev a deschis scorul în meciul Vorskla, prin Buyalsky, în minutul 33, dar a fost egalată în finalul primei reprize, în minutul 44, când oapseţii au înscris prin golul lui Yurchenko.

Dinamo Kiev este pe locul 8 în clasament, cu 10 puncte, iar presa ucraineană anunţă o posibilă despărţire între antrenorul în vârstă de 77 de ani şi Dinamo Kiev. Motivul ar fi comportarea sub aşteptări a echipei în campionat şi în cupele europene. În schimb mijlocaşul lui Dinamo Kiev, Şaparenko a declarat pentru sport.ua că motivul rezultatelor mai slabe din acest sezon este situaţia din ţară, plus despărţirea de mulţi dintre jucătorii străini care se aflau sub contract cu Dinamo Kiev: ”Experţii cunosc totul foarte bine! Când Dinamo Kiev a avut atât de multe rezultate bune timp de doi ani, nimeni nu spunea nimic Acum sunt de ajuns trei înfrângeri în campionat ca să înceapă să curgă criticile”, a declarat Şaparenko.