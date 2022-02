Dîncu îi acuză pe cei care au protestat la vama Siret, când a sosit Ciucă: Erau membri ai AUR

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a afirmat, sâmbătă seară, că nu avem probleme la frontieră, menţionând că traficul este blocat în Ucraina, unde sunt controale complicate şi unde s-au blocat şoselele. El a precizat că prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret ar putea intra 2.000 de persoane pe oră.

Vasile Dîncu a fost întrebat, sâmbătă, la Digi 24, ce se întâmplă în următoarele ore cu România.

“Încă nu avem niciun fel de problemă la graniţă, fortificăm împreună cu Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne să fortificăm graniţa verde ceea ce nu este trecerea prin punctele de frontieră. Dacă va fi cazul vom deschide puncte noi de frontieră. Noi nu avem nicio problemă la frontiera noastră, suntem pregătiţi să ridicăm tabere, am inventariat în patru arii din România toate locurile de cazare pe care le avem posibile pentru refugiaţi, dar deocamdată în Polonia au intrat 115.000 de refugiaţi, cei mai mulţi pleacă mai departe. Nu rămân pe teritoriu. La noi au intrat, cred că avem în seara asta, este o medie, de vreo 400 pe oră, ajungem la aproape 30.000. Rămân cam jumătate, dar poate că rămân în tranzit pentru că se opresc pentru o zi şi apoi merg mai departe. Nu putem să facem chiar o statistică, putem, dar este mai complicat”, a afirmat Vasile Dîncu, potrivit news.ro.

El s-a referit şi la faptul că printre persoanele care au protestat, vineri seara, la PTF Siret, când a sosit premierul Nicolae Ciucă s-au aflat şi membri AUR.

„Atunci când apar televiziuni se adună şi protestatari. Erau acolo între cei care erau foarte vocali erau membri ai AUR, de exemplu. Sunt sigur, sunt cunoscuţi pe plan local. Sunt oameni care îi ajută pe refugiaţi, într-o degringoladă acolo. Vine câte un refugiat şi dincoace îi aşteaptă 100 de oameni pentru că traficul este blocat în Ucraina, acolo sunt controale complicate, s-au blocat şosele şi vin foarte puţini, noi am putea să primim în PTF Siret 2.000 de oameni pe oră, am putea să îi procesăm să meargă mai departe. Din păcate nu s-a întâmplat aşa. În prima fază a fost un pic de degringoladă acolo pentru că toată lumea stătea buluc, în afara de punctul de graniţă, acolo unde sunt aşteptaţi oameni. Acum astăzi de exemplu s-a reorganizat acolo, am dus corturi de la ISU şi pentru presă, şi pentru aceşti oameni care aşteaptă, şi pentru voluntari. Sunt foarte mulţi binevoitori acolo”, a transmis ministrul Apărării.