Dino Zoff: Gianluigi Donnarumma are calităţile pentru a deveni cel mai bun portar din lume

Gianluigi Donnarumma are calităţile pentru a deveni cel mai bun portar din lume, a declarat unul dintre cei mai celebri predecesori ai săi între buturile naţionalei de fotbal a Italiei, Dino Zoff, intervievat de Il Messaggero la câteva zile după ce Squadra Azzurra a câştigat EURO 2020.

Donnarumma a fost ales cel mai bun jucător al EURO 2020. Italia a cucerit titlul continental pentru a doua oară în istoria sa, duminică, pe stadionul londonez Wembley, în faţa reprezentativei Angliei (3-2 după loviturile de departajare). Donnarumma a fost esenţial în succesul Italiei, reuşind să apere două dintre loviturile de departajare ale englezilor în finală (cele executate de Jadon Sancho şi Bukayo Saka).

Zoff a spus despre Donnarumma: "A fost excelent şi reactiv la cele acele două penalty-uri, la fel ca în semifinală. Şi a dat mereu siguranţă, a fost sigur, rece. Gigio are calităţi indiscutabile. E atletic, are reflexe extraordinare, în plus are această statură de uriaş. Dacă poate deveni numărul unu în lume? Are cu siguranţă calităţile pentru asta. Să aşteptăm atunci, să-l urmărim, să vedem ce poate deveni. Totul va depinde de el".

"A fost emoţionant să-i văd pe azzurri câştigând un Campionat European după 53 de ani", a spus Zoff, ce a fost titular când Italia a câştigat precedentul său titlu continental, în 1968, pe teren propriu, scrie Agerpres.ro.

"Echipa a jucat bine de la început până la sfârşit. Toţi au avut merite uriaşe, mai ales Mancini", a spus cele care ca selecţioner a dus Italia în finala EURO 2020.