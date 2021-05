Director al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, criticată pentru o greșeală de exprimare în privința morților de covid

Rochelle Walensky, director al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, a fost criticată pentru metoda sa de identificare a deceselor Covid-19, făcând brusc distincție între cei care au murit „din cauza” virusului și cei care au murit „cu” virusul, conform smartradio.ro

În timpul unui interviu pentru CNN, Walensky a fost întrebată despre americanii vaccinați care au contractat virusul – și dacă cineva a murit din cauza unei infectări, în ciuda faptului că a fost inoculat. Walensky a spus că CDC a fost informat în legătură cu 223 de decese survenite la americanii vaccinați, dar a subliniat că mulți dintre acești indivizi au murit din alte cauze.

„Nu toate cele 223 de cazuri cu Covid au murit de fapt de Covid”, a spus ea. „Este posibil să fi avut o formă ușoară, dar au murit, de exemplu, din cauza unui infarct”.

Dar criticii au taxat raționamentul lui Walensky.

„După tot acest timp, vom începe să deosebim morții „cu” Covid de morți „de” Covid”, a scris un utilizator de Twitter. „Cum poate cineva să traiască cu raportarea necinstită a cifrelor, este ceva ce mă depășește. Fie tratăm toate decesele cu aceeași măsură, fie cu niciuna dintre ele, punct”.

Un alt utilizator a scris: „Așa că a recunoscut literalmente că numărul de decese Covid nu este un număr real al deceselor Covid. Răspunsul la această pandemie devine mai descumpănitor pe zi ce trece”.

Alții au sugerat că toate decesele Covid-19 ar trebui reexaminate pentru a stabili dacă persoana a murit „din cauza” virusului sau „cu” acesta.

„S-ar părea că 500.000 de cazuri trebuie revizuite pentru a distinge mai exact dacă sunt „cu” și „din cauza”, a spus un utilizator. „Hmm, credeam că am mai auzit același lucru exprimat în trecut”.

CDC Director Rochelle Walensky, somewhat confusingly, says they are aware of 223 people who have died with covid after being vaccinated.



"Not all of those 223 cases who had covid actually died of covid. They may have had mild disease but died, for example, of a heart attack." pic.twitter.com/KmjbrXnd1k