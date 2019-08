Directorul Acvariului Constanța: 'Oameni bat în geamurile bazinelor cu chei sau monede ca să cheme peștii'

Conducerea Acvariului din Constanța, unde o fată a fost rănită, joi, de un geam spart, spune că anual sunt schimbate geamuri zgâriate sau crăpate și că oamenii au un obicei prost, să bată în geam, uneori chiar cu monede sau chei, ca să cheme peștii. Clădirea a fost renovată în urmă cu 10 ani, potrivit Mediafax.

Acvariul din Constanța, prima secție a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, este găzduit de o clădire amplasată pe malul mării, pe faleza Cazinoului, ce are o vechime de peste 100 de ani. Acvariul în sine a fost amenajat în urmă cu 60 de ani, dar, potrivit reprezentanților Complexului Muzeal, s-au făcut investiții constante în renovare și reamenajare.

Ultima renovare generală a imobilului care găzduiește Acvariul a avut loc în urmă cu aproximativ 10 ani, când au fost modernizate instalațiile, mărite bazinele și aduse noi specii de pești. Conducerea Complexului spune că geamuri sunt schimbate în fiecare an, pentru că acestea sunt crăpate sau zgâriate.

„De când sunt eu director, în fiecare an s-au făcut invesții: au fost reparate interioare, a fost reparat acoperișul - știți că oamenii se urcau pe el ca să facă poze Cazinoului și l-au distrus, a fost reparat subsolul. Și în fiecare an, dar chiar în fiecare an, au fost schimbate geamuri de la bazine, zgâriate sau crăpate… Au unii oameni un obicei prost: merg să bată în geam ca să cheme peștii. Îi înțeleg pe copii, dar sunt adulți care fac așa ceva. Îmi spun colegii mei de aici că trebuie să intervină deseori. Uneori aud chiar de prin birouri cum bat în geam cu chei sau monede. Vă dați seama?!”, a spus directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Adrian Bîlbă.

Potrivit acestuia, actualul imobil a devenit prea mic pentru a mai găzdui Acvariul și există planuri pentru realizarea unei clădiri noi.

„Acvariul are nevoie de un număr mai mare de vizitatori, dar normele ISU nu permit mai mult de 60 de persoane simultan în clădire. Este puțin 60 de oameni în 45 de minute, cât durează o repriză de vizită, în condițiile în care de multe ori faleza Cazinoului este foarte aglomerată, mai ales în zile de sărbătoare. Se face coadă, dar oamenii trebuie să înțeleagă că normele ISU ne impun aceste limite maxime de vizitatori, iar aceștia stau cât doresc înăuntru”, a declarat Adrian Bîlbă.

El a precizat că noul acvariu, care ar fi de aproximativ trei ori mai mare, ar urma să fie amenajat în incinta Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. „Ne dorim ca în viitor să facem un acvariu mai nou, undeva în Complexul Muzeal de pe Bulevardul Mamaia, un acvariu pe soluții tehnice moderne, fără sticlă, cu geam acrilic, care să îmbine știința, educația și cu factorul de atractivitate, care contează foarte mult atunci când vrem să fim și obiectiv turistic“, a mai spus directorul CMSN.

Clădirea care găzduiește Acvariul a fost construită la începutul secolului XX ca anexă a Cazinoului și a funcționat ca restaurant până la reamenajarea ei pentru destinația actuală. Acvariul a fost inaugurat cu fast în data de 1 mai 1958 și a fost pentru o lungă perioadă de timp prima și singura instituție publică de acest gen din țara noastră.

De-a lungul timpului, Acvariul din Constanța a adunat peste 100 de specii de pești și viețuitoare marine, care aparțin unor zone geografice diverse. Tariful pentru vizitarea Acvariului din Constanța este de 8 lei/adult și de 2 lei/elev ori student.

O adolescentă a fost rănită, joi după-amiază, de geamul spart al unui bazin, în Acvariul din Constanța. Fata a a fost dusă imediat la spital.