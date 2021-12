Directorul Aeroportului Timişoara, după ce instituţia a primit 9 milioane de lei: Un demers iniţiat de către actuala conducere

Directorul Aeroportului Internaţional "Traian Vuia" din Timişoara, Dorel Grădinaru, a precizat că alocarea a 9 milioane de lei pentru instituţia pe care o conduce se datorează demersurilor pe care le-a făcut în acest sens în urmă cu aproape un an, potrivit news.ro.

”Din cauza dificultăţilor economice din perioada pandemiei, o serie de aeroporturi din România au solicitat Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru aeroporturile care în 2019 au înregistrat un trafic mai mare de 200.000 pasageri, dar mai mic de 3 milioane pasageri, şi care se confruntă acum cu pierderi datorate cheltuielilor de exploatare din perioada 01.07.2020 – 31.12.2021. Printre acestea se numără şi Aeroportul Internaţional Timişoara. Guvernul a aprobat bugetul destinat susţinerii acestor solicitări la începutul lunii octombrie a acestui an. Astfel, aeroportului din Timişoara i s-a alocat o sumă importantă pentru buget, mai exact 9.000.000 lei”, transmite Dorel Gradinaru, directorul Aeroportului din Timişoara, într-un comunicat de presă.

Citește și: PEDEAPSĂ DURĂ cerută de procurorii DNA în cazul ex-secretarului de stat Mihnea Costoiu

Grădinaru subliniază că alocarea acestei sume vine în urma demersurilor sale.

"Menţionez faptul că, pentru a obţine această sumă vitală, pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare achitare integrală a furnizorilor a fost susţinut, cu eforturi considerabile, un demers iniţiat de către actuala conducere a Aeroportului Internaţional Timişoara în urma cu aproape un an de zile. În paralel, au fost făcute reduceri de cheltuieli de peste 2.000.000 lei, faţă de estimările iniţiale. Astfel că din suma de 9.000.000 lei alocată ca şi ajutor de stat aeroportului, doar 6,9 milioane de lei vor fi folosiţi pentru acoperirea integrală a pierderilor, şi achitarea serviciilor către furnizorii noştri”, spune Gradinaru.

MInistrul Transporturilor Sorin Grindeanu a precizat că Aeroportul din Timişoara are la dispoziţie 9 milioane de lei, sumă care îi va permite "să funcţioneze în continuare la standarde specifice de siguranţa, securitate şi calitate”. Ministerul Transporturilor a transmis, miercuri, că, în total, şapte aeroporturi au beneficiat de sprijin.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma, recent, că directorul Aeroportului Internaţional Timişoara, Dorel Grădinaru, şi-a adunat lucrurile, printre care şi o puşcă, şi a plecat, el nefiind timişorean, aceasta după ce, în urmă cu două săptămâni, Grindeanu i-a solicitat o autoevaluare.

"Directorul Aeroportului din Timioara înţeleg că şi-a adunat lucrurile, printre care şi o puşcă. Nu e timişorean şi avea diverse lucruri pe aici. Ca să transporţi o puşcă pe calea aerului e nevoie de autorizaţie”, declara Sorin Grindeanu.

Grindeanu preciza şi că actualul director al Aeroportului din Timişoara a angajat mai mulţi oameni.

"Am avut o discuţie cu domnul director al Aeroportului apropo de modul în care e gestionată activitatea acolo, de nemulţumirile pe care le am, şi nu sunt puţine, şi de cum vede dumnealui activitatea sa în perioada următoare. O autoevaluare i-am cerut. O aştept. Are maximum o săptămână. Sunt multe de reproşat. De la chestiuni simple, chiar vorbeam şi cu domnul prefect mai devreme şi cu colegii mei. Când vin cu avionul de la Bucureşti, de obicei îl folosesc cel de seară, vă dau chestiuni simple, care îţi arată de când intri într-un aeroport dacă există preocupare sau nu. E câte o singură lampă în tavan deschisă, linoleumurile toate arată de parcă a trecut Al Doilea Război Mondial pe acolo – chestiuni simple. Chestiunile mai grele: nu am înţeles de ce, în perioadă de pandemie, care a afectat traficul aerian nu doar la Timişoara, ci peste tot, cheltuielile de personal au crescut. Au plecat 46 de oameni din aeroport şi au venit 64 având în vedere că cifra de afaceri a aeroportului a scăzut cu 30%. Sunt semne de întrebare”, declara Sorin Grindeanu, în urmă cu două săptămâni.

Ministrul Transporturilor adăuga că în 5 ianuarie va avea loc Adunarea Acţionarilor aeroportului.