Directorul Băncii Transilvania salută modificările la OUG114: 'Ne bucurăm că Guvernul actual şi-a ţinut promisiunea'

Prin modificarea OUG 114 Guvernul arată că îşi ţine promisiunea, a explicat, luni, Omer Tetik, director general, Banca Transilvania, la evenimentul de listare a obligaţiunilor BT Leasing la BVB, menţionând că în acest fel avem predictibilitate şi continuitate.

"Anul trecut, pe 18 decembrie, ne-am trezit cu OUG 114 care după aceea în timp a luat alte forme, a fost o dezbatere lungă şi cred că am pierdut 3 luni din 2019 focusându-ne pe aceasta în loc să ne focusăm pe creşterea economică şi finanţare. Ne bucurăm că Guvernul actual şi-a ţinut promisiunea. Au fost şi atunci când erau în opoziţie împotrivă. Astfel, cumva ne bucurăm de predictibilitate şi continuitate. Adică putem să avem încredere în mesajele din administraţia publică şi din zona politică în sensul acesta. Aşa cum am anunţat şi atunci, forma finală a ordonanţei nu ne-a schimbat planul sau strategia. Am spus că o să rămânem alături de clienţi, o să rămânem cel mai mare finanţator al economiei şi statului. Am continuat şi asta ne-a adus şi rezultate bune, cum aţi văzut în primele trei trimestre. Probabil că anul viitor trebuie să avem mai mult curaj şi mai multă încredere, având în vedere că unul dintre obstacolele importante a dispărut", a spus Omer Tetik.

El a precizat că anul acest impactul taxei pe activele bancare va fi în valoare de 100 milioane de lei pentru Banca Transilvania, care este deja plătit şi va fi inclus în datele din ultimul trimestru.



De asemenea, el a afirmat că modificare OUG 114 se va aplica pentru anul 2020, iar pentru 2019 banca va plăti taxa.



Guvernul se reuneşte luni în şedinţă pentru a analiza amendamentele depuse de parlamentari la proiectele de lege pe care urmează asumarea răspunderii - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi modificările la OUG 114.



Şedinţa Parlamentului pentru angajarea răspunderii Guvernului pe aceste proiecte este programată la ora 16:00. Potrivit calendarului aprobat, parlamentarii au putut depune amendamente la aceste proiecte până luni, la ora 10:00.