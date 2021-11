Directorul celui mai mare producător de medicamente din România intervine în scandalul testelor din școli: 'Nu e un lucru complicat'

Dragoș Damian, directorul general al Terapia Cluj, cel mai mare producător de medicamente din România, intervine în scandalul testelor de salivă din școli.

„Testele de saliva care vin in cutii cu componentele separate de 25 sau 50 bucati pot fi re-asamblate in unitati individuale (pentru utilizare individuala) de catre o fabrica de medicamente (sau masti, suplimente, dispozitive medicale, cosmetice, textile, etc ) daca exista aprobare de la ANMDM. Nu e un lucru complicat. Sunt multe situri de fabricatie care fac dezambalare / reambalare / re-etichetare, este intr-un fel acelasi lucru. ANMDM poate verifica daca exista situri care pot face o astfel de operatiune si sunt dispuse sa o faca. Testele se duc direct la situl de asamblare si pleaca de acolo in pachetele individuale catre scoli”, a declarat Dragoș Damian pentru STIRIPESURSE.RO.