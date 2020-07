Directorul de casting David Rubin, care a ocupat funcţia de preşedinte al Academiei americane de film, reales pentru încă 12 luni

Directorul de casting David Rubin, care a ocupat funcţia de preşedinte al Academiei americane de film (AMPAS) în ultimul an, a fost reales pentru încă 12 luni, scrie The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.

În august 2019, Rubin a devenit primul lider homosexual declarat dintre cei 35 de preşedinţi ai celei mai prestigioase organizaţii de la Hollywood.

Primul său an în funcţie a fost marcat de şuişuri - „Parasite” a făcut istorie în luna februarie, când a devenit primul film vorbit în altă limbă decât engleza recompensat cu marele trofeu Oscar, iar în iunie Academia şi-a atins obiectivele privind incluziunea - şi coborâşuri - birourile Academiei sunt închise din luna martie din cauza pandemiei, organizaţia a fost nevoită să schimbe mai multe reguli privind eligibilitatea pentru Oscar 2021, gală care a fost amânată pentru luna aprilie a anului viitor, astfel fiind amânată şi inaugurarea Academy Museum of Motion Pictures.

Rubin, în vârstă de 63 de ani, a avut o bună colaborare cu Dawn Hudson, CEO al AMPAS, şi este popular în rândul membrilor consiliului, în rândul angajaţilor Academiei (aproximativ 300 de oameni lucrează pentru organizaţie) şi în rândul celor aproximativ 9.000 de membri.

Realegerea lui a venit în aceeaşi zi, marţi, în care Television Academy l-a nominalizat la Primetime Emmy pentru distribuţia „Big Little Lies” (HBO), iar cea de-a 92-a gală Oscar a primit o nominalizare la categoria „cel mai bun program special de varietăţi”.

De-a lungul carierei, Rubin a lucrat pentru mai mult de 90 de filme, între care „The English Patient”, „Men in Black”, „The Talented Mr. Ripley” şi „Lars and the Real Girl”.

Au mai fost realeşi în Consiliul guvernatorilor Academiei Lois Burwell, makeup artist, în funcţia de primvice-preşedinte şi preşedinte al comitetului de evenimente şi premii, şi Larry Karaszewski, vice-preşedinte şi preşedinte al comitetului de conservare şi istorie.

Conform noului regulament, membrii consiliului de conducere pot deţine până la două mandate de trei ani, urmate de o pauză de cel puţin doi ani, după care pot primi din nou două mandate de trei ani.

Asta înseamnă că mandatul de guvernator AMPAS al lui Rubin va continua până în 2021, apoi 2021-2022, după care este nevoit să facă o pauză de doi ani.