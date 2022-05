Directorul executiv al FPPG: 'Principiul de deductibilitate redusă a investiţiilor nu există în alte ţări, dar înţelegem contextul actual'

Principiul de deductibilitate redusă a investiţiilor în energie nu există în alte ţări care folosesc acelaşi sistem fiscal ca România, dar înţelegem contextul actual, a declarat, joi, într-o conferinţă de specialitate, Cătălin Niţă, directorul executiv al Federaţiei Patronale Petrol şi Gaze (FPPG).

"Cea mai mare provocare a producătorilor este renumita Lege offshore, votată ieri (miercuri, 11 mai 2022, n.r.) într-o formă în Senat, trecută foarte repede prin Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor şi cu aşteptare de raport al comisiilor raportoare marţi, pe 17 mai, şi pusă pe ordinea de zi spre aprobare în Plenul Camerei Deputaţilor, miercuri (18 mai 2022, n.r.), bineînţeles sub rezerva primirii raportului de la cele două comisii. Cel puţin de când sunt eu în administraţie, cred că e cel mai rapid parcurs pe care l-am văzut pentru un proiect legislativ, ceea ce, pe de o parte, ne bucură. De patru ani am tot susţinut principiile care ar trebui să fie regăsite într-o formă aplicabilă şi care să ducă spre investiţii în Marea Neagră. Membrii noştri sunt de părere că orice lege este de îmbunătăţit, pentru că sunt foarte multe lucruri are se întâmplă în viaţa reală, în afaceri, pe care de cele mai multe ori legiuitorul fie nu le cunoaşte, fie nu reuşeşte să se gândească la ele. Mai sunt mici lucruri de formă care au mai fost îndreptate în Senat. Înţeleg că mai sunt ceva avize care nu au venit în timp util pentru a fi introduse în proiectul actual", a spus Niţă, potrivit Agerpres.ro.

În viziunea reprezentantului FPPG, ne aflăm în timpul unei crize majore a energiei şi a unui război la graniţă "care complică situaţia şi mai tare".

"Mai avem şi noi ceva amendamente de trimis pe partea de formă. Pe parte de fond fiscalitatea este într-adevăr îmbunătăţită faţă de varianta actuală. În continuare a rămas un procent de deductibilitate din impozitul pe venitul suplimentar. De asemenea, a rămas impozitul pe veniturile suplimentare, ca titulatură, deşi peste tot în industrie el se taxează pe profitul suplimentar, nu pe venit... În alte ţări care folosesc acelaşi sistem fiscal, acest principiu de deductibilitate redusă a investiţiilor nu există, dar înţelegem contextul şi ne dăm seama că lucrurile nu sunt chiar normale cum ar trebui. Suntem în timpul unei crize majore a energiei, cu preţuri crescute, ale unui război la graniţă care complică situaţia şi mai tare", a menţionat Cătălin Niţă.

Plenul Senatului a adoptat, miercuri, propunerea legislativă pentru modificarea Legii offshore, care reglementează operaţiunile petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol atât în perimetrele petroliere offshore, cât şi onshore de adâncime, stabilind că statul român va avea drept de preempţiune la achiziţia gazelor naturale.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a subliniat că prin modificarea actualei legi se vor debloca investiţiile din Marea Neagră şi vor fi accelerate investiţiile în onshore-ul de adâncime, se va asigura securitatea în aprovizionare a ţării în caz de criză energetică, iar România va putea deveni şi furnizor de securitate energetică regională, după ce va produce mai mult decât va consuma.

Publicaţia The Diplomat a organizat, joi, evenimentul Energy CEO Forum & Awards 2022.