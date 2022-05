Directorul executiv de la Nuclearelectrica: 'La Doiceşti cred că vom avea o capacitate instalată de 600 de MW'

Proiectul pe care îl avem în vedere la Doiceşti este cel al unei centrale electrice NuScale cu 6 module, cu o capacitate de 462 MW, dar în acelaşi timp analizăm posibilitatea ca la aceeaşi locaţie să avem şi capacităţi de producţie a energiei fotovoltaice, care să completeze reactoarele de tip SMR, a declarat luni directorul executiv de la Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă.

"Pe ansamblu cred că vom avea o capacitate instalată de 600 de MW, dar trebuie să confirmăm acest lucru în studiile noastre de inginerie şi design", a spus Cosmin Ghiţă într-o conferinţă de presă la care a fost anunţată decizia conform căreia vechea termocentrală Doiceşti a fost aleasă drept cea mai bună locaţie pentru primul reactor de mici dimensiuni (SMR) din România, potrivit Agerpres.ro.

Directorul Nuclearelectrica a menţionat faptul că vechea termocentrala de la Doiceşti avea o capacitate de 550 de Megawaţi. În plus, Doiceşti are avantajul oferit de infrastructura existentă, de faptul că au fost făcute studii de geodezie, studii cu privire la sol, că există conectarea la reţeaua electrică, conectarea la reţea regională de distribuţie a energiei termice, precum şi faptul că este amplasată într-o comunitate care are expertiză în domeniu, este foarte clar că există avantaje economice.

"Ceea ce facem acum este ca prin combinaţia dintre energia nucleară şi cea fotovoltaică să continuăm înlocuirea acelei capacităţi, care cu siguranţă trebuie făcută, pentru stabilitatea reţelei şi necesităţile noastre energetice dar într-un mod mult mai curat şi competitiv economic", a spus directorul executiv de la Nuclearelectrica.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a subliniat faptul că proiectul reactorului modular merge în paralel cu proiectul reactoarelor 3 şi 4 de la centrala de la Cernavodă. "Reactorul modular este un proiect între Nuclearelectrica şi NuScale, proprietarul tehnologiei. Este vorba de un proiect care poate avansa mult mai repede, fiind un proiect româno-american. Reactoarele 3 şi 4 sunt într-un consorţiu româno-francez-american-canadian. Lucrăm la modelul financiar, suntem aproape de finalizarea modelului financiar şi pentru reactoarele 3 şi 4 şi când îl vom finaliza vom anunţa şi faza următoare la reactoarele 3 şi 4", a spus ministrul Energiei.