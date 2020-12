Directorul SGA Mureş, 'executat' politic, a răbufnit după campania de denigrare - Scrisoare deschisă pentru Klaus Iohannis: 'Un atentat la siguranţa naţională'

Ovidiu Ianculescu, fost director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureş, înlăturat politic din funcţie şi înlocuit cu un activist PNL fără studii în domeniu, reacţionează la campania de denigrare dusă de membri ai PNL împotriva sa, în ultimele zile. Inginerul demontează acuzaţiile care i se adus, inclusiv presupusele legături cu PSD, într-o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Klaus Iohannis. Acesta cataloghează seria de numiri politice de la Apele Române ca un atentat la siguranţa naţională.

Ovidiu Ianculescu este inginer și, la numai 36 de ani, a ajuns directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureș, o instituție cu peste 400 de angajați, care gestionează infrastructura de apă din șase județe. Nu a fost niciodată membru al unui partid politic și și-a câștigat funcția exclusiv pe baza pregătirii profesionale: a terminat o facultatea de construcții hidrotehnice, a condus șantiere și a dat un concurs pentru care a fost nevoit să stăpânească o bibliografie stufoasă și sute de pagini de legislație. La începutul acestui an, după ce conducerea Apelor Române a fost preluată de liberalul Ervin Molnar, Ianculescu s-a trezit cu trimișii acestuia în birou: i s-a pus în față o coală albă și i s-a cerut să-și dea demisia pentru că postul său era promis unui membru PNL. Ovidiu Ianculescu s-a consultat cu colegii mai bătrâni și cu un avocat, dar toți i-au spus același lucru: „Copile, astea sunt vremurile. Nu te pune cu partidul aflat la putere, că te vor face praf”. Așa că și-a dat demisia, relatează recorder.ro.

Scrisoarea în format .pdf!

"Subsemnatul Ianculescu Ovidiu Sebastian, născut în Timişoara în data de 07.11.1984, cu domiciliul specificat în prima scrisoare adresată din 13.10.2020, în urma materialului filmat cu jurnaliştii de la Recorder, care a avut până astăzi 1.035.000 de vizualizări pe canalul youtube şi 1.600.000 de vizualizări pe pagina de Facebook a celor de la Recorde, iar pe parcursul celor 8 zile de când a apărut materialul, au avut loc mai multe întamplări/situaţii, în primul rând vreau să vă aduc la cunoştinţă:

Din cauza lipsei de reacţie şi luarea de măsuri ferme imediate, şi aici nu vorbim de ultimele zile, ci de lipsa de reacţie a Instituţiilor acestui stat, pe care dumneavoastră il conduceţi, la problemele semnalate de către mine, din ultimele 8 luni...care m-au făcut pe mine să ”latru ca un câine la lună”, mă simt nevoit să vă scriu încă o scrisoare.

NU Ianculescu Ovidiu Sebastian a creat această problemă (din Apele Române), ci Ervin Molnar Preşedintele PNL Tg Mureş, împreună cu Costel Alexe, fostul Ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor în guvernul PNL pe care dumneavoastră il giraţi. Faptul că eu am ieşit în presă (după 5 luni de încercări...am foarte multe e-mailuri trimise presei, dar nu am fost băgat în seamă) se datorează exact acestui motiv: Instituţiile Statului la care eu am apelat şi am semnalat cu dovezi clare şi certe situaţiile expuse NU şi-au făcut treaba şi NU au intervenit pentru rezolvarea problemei. Şi aici mă refer la: DNA Tg Mures la care a ajuns plângerea mea penală încă din luna mai 2020 şi care până în noiembrie 2020 nu s-a sesizat şi nu a facut ABSOLUT NIMIC; Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin domnul Costel Alexe (dovezi pe whatsapp că a citit tot ce i-am transmis dar nu i-a păsat deloc); Administraţiei Prezidenţiale care consider că a tratat cu superficialitate situaţia expusă de către mine.

Eu NU sunt vinovat pentru situaţia creată, ALȚII (a se vedea mai sus) sunt VINOVAȚI şi pentru asta TREBUIE să răspundă. Dacă NU răspund, exact aşa cum se întamplă de 8 zile, abuzurile de felul acesta se vor perpetua.

Nu este în discuţie, cazul Ianculescu Ovidiu Sebastian, EXCEPȚIA din Apele Române, ci este vorba de aprox. 30 ! de DIRECTORI DE ADMINSITRAȚII BAZINALE DE APĂ ŞI SISTEME DE GOSPODĂRIRE A APELOR (ataşez tabel în excel), la care se mai adaugă foarte mulţi oameni din structurile ANAR Bucureşti şi ABA-urilor (directori de departamente, directori tehnici, şefi de serviciu)...pe scurt..un masacru adus unei INSTITUȚII DE SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ! Şi când zic masacru..nu zic că cei care am fost înlăturaţi, eram cei mai buni, cei mai frumoşi şi cei mai deştepţi (se pot verifica CV-urile)...departe de aşa ceva...DAR uitaţi-vă doar la cei devoalaţi de RECORDER ce capacităţi au cei aduşi...este un atentat la SIGURANȚA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI ceea ce a făcut Preşedintele PNL Tg Mureş, domnul ERVIN MOLNAR, plantat de partid în functia de Director General ANAR Bucureşti, FĂRĂ CONCURS, asta după ce s-a chinuit 5 ani să termine liceul!!!

Să clarificăm un lucru, despre care domnul Ervin Molnar tot MINTE în presă, cum că NU ŞTIA de aceste numiri. Un FALS şi o MINCIUNĂ în declaraţiile acestui personaj...Vă ataşez adresa ANAR Bucureşti nr. 1404/RA/28.01.2020, semnată de ERVIN MOLNAR în calitatea lui de plantat de partid fără concurs, în poziţia de Director General ANAR Bucureşti, adresă care zice aşa: „Prin prezenta vă reamintim că pentru orice modificare în structura de personal, inclusiv promovările personalului şi acordarea gradaţiei, conform prevederilor legale, EXISTĂ OBLIGATIVITATEA PRIMIRII ACORDULUI CONDUCERII Admnisitraţiei Naţionale „Apele Romane”...

Referitor la campania masivă şi agresivă de denigrare a mea, atât în mediul online cât şi în presă şi televiziuni:

1. Domnul Ervin Molnar afirmă că nu am dat concurs/examen pe postul de Inginer Şef la SGA Mureş, funcţie pe care am exercitat-o aproximativ 2 ani de zile. Este adevarăt, am preluat atribuţiile şi sarcinile de inginer şef, din postura mea de inginer angajat prin CONCURS la biroul ELH din cadrul SGA Mureş. Doresc să îl intrebaţi pe Ervin Molnar câte examene a dat până acum pt ocuparea funcţiilor pe care a fost plantat de partid???? Aş vrea să îl intrebaţi pe cel cu care am lucrat în ultimii ani în SGA Mureş ca şef ierarhic al meu, domnul Stoian Constantin Cristian, câte examene! a dat la SGA Mureş pentru a ocupa funcţiile de inginer şef şi director SGA Mureş pe care le-a deţinut?? Dar pentru funcţia de director ABA Mureş??

2. Am dat examen pt postul de Director SGA Mureş, examen care a fost ţinut respectându-se prevederile legale: publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, în presa locală şi pe site-ul şi la avizierul instituţiei cu 15 zile înainte de termenul limită de depunere al dosarelor. Am îndeplinit absolut toate cerinţele din anunţ (care respectau inclusiv Contractul Colectiv de Muncă valabil al Apelor Române), şi m-am înscris la acest concurs. Concomitent cu postul de Director SGA Mureş a fost scos la concurs şi postul de Director SGA ARAD, la care a participat şi l-a promovat un coleg de-al dvoastră de partid, fost preşedinte de CJ ARAD din partea PNL.

3. Relaţia NAŞ-FIN. Eu Ianculescu Ovidiu Sebastian am doi naşi, naşul de botez care este din Timişoara (decedat) şi al cărui prenume îl port şi eu (Sebastian) şi naşul de cununie, care este un fost absolvent al Facultăţii de Hidrotehnică din Timişoara, el fiind cu 3 ani mai în varstă ca mine, a absolvit în anul 2006. Naşii copiilor noştrii: baiatul de 6 ani este năşit de naşii noştri de cununie şi de o colegă de la Apele Române (din cadrul ABA Mureş) pe care am cunoscut-o dupa ce ne-am angajat, iar fetiţa de 3 ani este năşită de familia preotului de la biserica unde mergem noi duminică de dumincă şi de familia Bratanovici care lucrează în cadrul Apelor Române (pe care i-am cunoscut după ce ne-am angajat).

4. Faptul că lucrez cu soţia mea în aceeaşi instituţie. Suntem amândoi absolvenţi de inginerie cu specializarea Constructii Hidrotehnice; avem un masterat în Optimizarea Sistemelor Hidrotehnice; am dat amândoi concurs la sfârşitul anului 2010 la SGA Mureş, ea pe un post de inginer la biroul apărare împotriva inundaţiilor iar eu pe un post de inginer la biroul exploatare lucrări hidrotehnice. În momentul de faţă din aproximativ 50 de angajaţi la birourile din sediul SGA Mureş, suntem singurii doi cu această specializare, Construcţii Hidrotehnice. Ştie cineva o firmă privată care deţine sau face baraje, regularizări de râuri şi apărări de maluri? Sunt locuri limitate în care noi putem să ne exercităm meseria. Sau ar trebui să vindem haine/pătrunjel în piaţă? Să ne angajăm în spitale, bănci?

5. Am crescut profesional în cadrul SGA Mureş, datorită a doi directori (profesionişti în domeniu) care au condus la un moment dat această instituţie: domnul Bărbieru Nicolae, absolvent de Constructii Hidrotehnice la Bucuresti, director la SGA Mureş când m-am angajat şi până în 2015 (după părerea mea unul dintre cei mai buni oameni tehnici pe care îi are această instituţie Apele Române) şi domnul Bratanovici Cristian, absolvent cu nota 10 de Constructii Hidrotehnice în Iaşi, un om foarte bine pregătit profesional. În ultimul timp am avut ocazia să lucrez mai îndeaproape cu Directorul Tehnic al Aba Mureş, domnul David Csaba, şi el absolvent de Constructii Hidrotehnice în Timisoara, un profesionist în domeniu. Le mulţumesc pentru tot ceea ce m-au invătat în aceşti ani în exercitarea acestei frumoase meserii. Dacă acesta este păcatul meu, că am învătat meserie de la nişte profesionişti, sub diferite guvernări, îmi cer scuze public!

6. Noroiul care îmi este aruncat în faţă: la începutul săptămânii am fost catalogat drept membru PSD. S-a făcut şi o poză, pe care o ataşez, cu mine şi cu domnul Ion Iliescu şi doamna Speranţa Ianculescu (fost ministru al mediului), acuzându-mă că dânsa, Dzeu să o ierte (ea fiind decedată de curând), ar fi fost mătuşa mea. O minciună grosolană. Tatăl meu, care este decedat, Ianculescu Aurel-Delian s-a născut în Beba-Veche, jud. Timis. Familia mea NU are absolut nicio legatură cu fam. Ianculescu din Bucureşti, noi avem o familie mai mult decât modestă, iar tatăl meu a avut 3 surori, toate măritate care au rămas în acel sat uitat de lume şi vreme. Îmi cer scuze eu public, familiei Ianculescu din Bucureşti, pentru mizeria pe care a îndurat-o zilele astea din partea unei „aşa zise” jurnaliste din Bacău. Atât a putut doamna să se documenteze. Mai nou sunt unealta sau membru în USR. Probabil că până la sfârşitul săptămânii voi fi trecut prin toate partidele, şi poate o să mă facă membru al PNL Tg Mureş. Am zis de nenumărate ori: NU AM FOST, NU FAC PARTE ŞI NICI NU AM DE GÂND SĂ MĂ ÎNSCRIU ÎN VREUN PARTID POLITIC!!!!!!!!!!!!!

7. Faptul că eu mi-am dat demisia de bunăvoie...vă rog citiţi acest articol.

Vedeţi informaţiile despre Ervin Molnar, Directorul ANAR Bucureşti, din acest articol.

Unele lucruri am încercat să le mai explic şi la domnul Sabin Gherman, şi vă rog să urmăriţi materialul video pe canalul de youtube al acestuia, format din două episoade:

“Noul director pus de PNL a intrat la mine-n birou și a-nceput să plângă” (partea I)

„Ce a urmat după dezvăluirile de la Recorder? Cazul Ianculescu/Tg Mureș” (partea II)

.În speranţa că, măcar în ultimul ceas veti întelege că nu este vorba despre nicio luptă politică, din partea cetăţeanului Ianculescu Ovidiu Sebastian, neafiliat politic, al cărui CV nu a contat nici măcar pt domnul Orban Ludovic, că nu este vorba despre un caz izolat în Apele Române, veţi dispune măsurile necesare imediate, de îndată, care TREBUIE luate pentru a STOPA aceste abuzuri.

Dacă nici acum Instituţiile Statului, NU intervin şi nu ÎŞI FAC TREABA, individul Ervin Molnar, primul pe lista PNL Mureş la Camera Deputaţiilor, care face abuzurile pe care le face, va fi după data de 6 decembrie 2020, DEPUTAT în Parlamentul României!!!

Vă rog să fiţi Preşedintele tuturor cetăţenilor acestei ţări, indiferent dacă sunt sau nu afiliaţi politic, şi să luaţi atitudine asupra acestor indivizi. Locul acestor NU este în Parlamentul României, pe salariu de zeci de mii de lei, plătit de către cetăţenii acestei ţări."

