Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tulcea: 'Lucrăm la nivel de avarie, strict urgenţele majore pentru că avem doar doi medici anestezişti'

Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tulcea, Tudor Năstăsescu, spune că activitatea unităţii medicale a fost redusă în ultimele săptămâni, concentrându-se doar pe urgenţe şi că în prezent nu pot fi asigurate decât urgenţele majore, după ce spitalul a rămas doar cu doi medici anestezişti. Conducerea unităţii medicale face eforturi pentru a rezolva această problemă, a vorbit în toate centrele universitare şi are în prezent promisiuni din partea a doi medici care ar putea veni să lucreze la Tulcea, potrivit news.ro.

Tudor Năstăsescu a declarat vineri, că situaţia a început să devină mai dificilă din luna februarie.

“Aveam un număr mic de anestezişti şi înainte, dar ne descurcam. O colegă s-a îmbolnăvit la sfârşitul lunii februarie şi nu mai poate să aibă această activitate. Ministerul Sănătăţii s-a implicat, am primit prin detaşare doi medici care ne-au ajutat. Aceştia au stat o lună. O altă lună de zile cei doi medici ai noştri împreună cu fosta lor şefă de secţie, care e medic pensionar au susţinut activitatea întregului spital. Practic activitatea de urgenţă a unui judeţ întreg”, a explicat managerul Spitalului Judeţean Tulcea.

El a explicat că începând din această săptămână situaţia a devenit mai dificilă deoarece medicul pensionar s-a îmbolnăvit.

“Medicul pensionar are probleme de sănătate şi în doi medici nu se poate asigura această activitate. Am încercat să găsim alţi medici, am vorbit în toate centrele universitare. Am căutat şi în Bulgaria. Nu s-a întâmplat încă nimic. Avem două promisiuni din partea a doi medici”, a afirmat Tudor Năstăsescu.

El a precizat în prezent la Spitalul Judeţean Tulcea se lucrează la nivel de avarie, asigurându-se doar urgenţele majore.

“Am redus toată activitatea medicală la nivel de spital de câteva săptămâni, focusându-se strict pe urgenţă ca să putem face faţă. Tot ce a fost intervenţie programată s-a programat, tot ce a însemnat cronic. În acest moment lucrăm la nivel de avarie, strict urgenţele majore. Sperăm să găsim unul sau doi anestezişti ca să depăşim momentul”, a precizat managerul unităţii medicale.