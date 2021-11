Directorul unei mari fabrici reacționează la ideea taxei de solidaritate propusă de UDMR: Trei alte probleme care ne costă 35 de miliarde de euro pe an

UDMR a propus ca, pe o perioadă de 3 ani, să se aplice un impozit de solidaritate de 1% pentru firmele care înregistrează o cifră de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro, impozit ar reprezenta un venit anual de aproximativ 1,3 miliarde euro la bugetul de stat. Dragoș Damian, directorul general al Terapia Cluj, cel mai mare producător de medicamente din România, îi transmite un mesaj lui Kelemen Hunor, susținând că există trei alte probleme care văduvesc bugetul de stat de 35% de miliarde de euro pe an. „Dacă venim cu ideea de taxă de solidaritate înainte de a corecta crimele fiscale care ne macină economia, riscăm să agravăm turbulențele din mediul de afaceri”, afirmă Dragoș Damian, avertizând că majoritatea firmelor cu o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro sunt fabrici, unități care au rămas tot mai puțin în România.

„Domnule Presedinte Kelemen Hunor, inainte de a introduce “taxa de solidaritate”, sa luptam impotriva muncii la negru, a evaziunii fiscale si a celor care fac miliarde in Romania fara sa plateasca un leu taxe in tara!

Kelemen Hunor elnökúr, a ’’szolidaritási adó” bevezetése előtt, küzdjünk a feketemunka, adócsalás és azok ellen, akik milliárdokat keresnek Romániában anélkül, hogy egy lej adót is fizetnének az országban!

Trei seturi de cifre in cele ce urmeaza, care nu sunt la zi, dar care merita readuse in atentia noilor guvernanti, mereu in cautare de bani pentru promisiunile electorale:

1. deficitul de incasare la TVA in 2018 a fost de 34%, adica o evaziune fiscala din TVA de 32 miliarde de lei in valoare absoluta, pe locul intai in UE; nu am date din 2020, dar mai mult ca sigur ca in valoare absoluta sunt mai mari;

2. Amenzile date angajatorilor pentru munca la negru insumeaza in primele sapte luni din 2021 peste 50 milioane lei; datele din 2017 (ultimele pe care le-am gasit) arata ca prejudiciul adus Romaniei de munca la negru era de 90 miliarde de lei – echivalentul a 20 miliarde Euro la cursul de atunci;

3. O statistica din 2019 a lui PwC arata ca Romania pierde anual 3,7% din PIB – echivalentul a peste 7 miliarde de Euro – din cauza deficitului de personal calificat, personal pe care de fapt Romania nu-l mai produce de peste 10 ani;

Date mai noi nu am gasit, probabil in perioada de pandemie nimeni nu s-a mai gandit la temele de mai sus.

Revenim la informatiile prezentate si aducand datele neajustate (inflatie, curs) la Romania anului 2021 vedem ca ni se scurg printre degete anual circa 35 miliarde Euro prin evaziune fiscala, munca la negru si deficitul de forta de munca calificata. Echivalentul a 15% din PIB-ul anului 2021, PIB-ul unei economii nesustenabile, care creste din importuri si inflatie si care este lasata povara copiilor si nepotilor nostri, avand in vedere gradul avansat de datorie publica, aproape 50%.

Asadar, daca venim cu ideea de taxa de solidaritate inainte de a corecta crimele fiscale care ne macina economia, riscam sa agravam turbulentele din mediul de afaceri. Asta pentru ca multe dintre companiile care au o cifra de afaceri de peste 100 milioane de Euro sunt companii de manufactura industriala (fabrici) si astea au ramas putine daca ne luam dupa un alt indicator deprimant, deficitul de balanta comerciala care se duce anul asta mult peste 20 miliarde de euro.

Si, drept exemplu de guvernare sustenabila a unei tari, de mentionat ca balanta comerciala dintre Romania si Ungaria inclina in primele 10 luni din 2020 in favoarea acesteia din urma, cu un surplus de 2,2 miliarde de Euro”, scrie Dragoș Damian pe Facebook.