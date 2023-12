Dirijorul corului Pastorala: Muzica e vibraţie divină, iar vocea umană - instrumentul perfect

Dacă eşti din Vrancea şi spui Crăciun, nu poţi să nu spui Pastorala. De peste 45 de ani, Corul Pastoralei aduce bucurii şi zâmbete pe feţele şi în sufletele oamenilor, devenind de-a lungul anilor un brand al municipiului Focşani şi întregului judeţ.

După 45 de ani de la înfiinţare, timp în care a trecut prin comunism, crize economie sau pandemie, Pastorala rămâne una dintre puţinele corale de muzică religioasă din ţară care se pot lăuda cu o activitate neîntreruptă.

Uşor nu a fost, spune dirijorul şi iniţiatorul acestui cor, profesorul Dumitru Săndulachi, dar muzica este "vibraţie divină" şi îşi găseşte de fiecare dată drumul spre sufletele oamenilor. Pentru că "vocea umană este instrumentul perfect".

"Avem 45 de ani de activitate neîntreruptă. Am înfiinţat această Pastorală în 1976, după absolvirea conservatorului de la Iaşi. De atunci şi până acum, activitatea noastră s-a desfăşurat în stagiuni permanente de concerte. Timp de 26 de ani, Pastorala a cântat la biserici în Focşani şi în tot judeţul, la Sfânta Liturghie şi a susţinut concerte cu tematică religioasă, chiar numai concerte religioase, în preajma sărbătorilor Paştelui, în preajma Sărbătorilor Crăciunului, dar şi în cursul anului, la festivaluri unde tematica era religioasă. Suntem o formaţie corală răsfăţată, suntem un cor deosebit prin această longevitate pe care o avem şi pe care sper să o păstrăm. Am trecut prin perioadele acestea foarte dificile, când unele corale au făcut pauză. Da, în pandemie am cântat chiar cu masca la gură. Sigur că a fost un compromis la adresa muzicii, dar n-am vrut să întrerup această transmitere a emoţiei corale, a emoţiei muzicii către publicul spectator. Pentru că muzica creează vibraţie şi vibraţia este divină. Sufletul omului este înălţat, este şlefuit. Muzica corală este deosebită, are alt efect decât muzica instrumentală. Sunetul emis de vocea umană este un sunet înnobilat cu emoţia sufletească, iese din inima noastră, spre deosebire de sunetul din instrument, care este metalic, sec, nu are această putere maximă de vibraţie şi captare a publicului. Vocea umană este instrumentul perfect", a declarat, pentru AGERPRES, profesorul Dumitru Săndulachi.

De-a lungul anilor, prin cor au trecut sute de persoane, care şi-au adus, fiecare în felul lui, contribuţia la ceea ce Pastorala este astăzi, un adevărat brand local.

"Prin cor s-au perindat foarte multe persoane, peste 400 de persoane. În cor avem încă trei persoane de la fondarea corului, fostele mele eleve de la Liceul Pedagogic. Acestea au fost de fapt rezerva de cadre pentru corul mare la Liceul Pedagogic. Avem corul Mica Pastorală, care s-a născut cu doi ani înaintea Pastoralei actuale şi pepiniera pentru această corală a fost, aşadar, Mica Pastorală, un cor de copii foarte talentaţi. Repertoriul nostru este amplu, divers - de la Renaştere la contemporan. Dar muzica religioasă ocupă un loc foarte important în repertoriul nostru. Pentru Focşani, Pastorala înseamnă patrimoniul naţional, înseamnă un brand în muzica corală, înseamnă mesagerul muzicii corale locale vrâncene în ţară şi peste hotare. Pentru că am participat în toată Europa la festivaluri la care am fost invitaţi, dar şi peste tot în ţară, fie prin Asociaţia Naţională Corală din România, fie la diverse alte festivaluri şi recitaluri. Am fost tot timpul un colectiv activ şi cu mult entuziasm", a subliniat profesorul Săndulachi.

Iar entuziasmul profesorului Dumitru Săndulachi este împărtăşit în egală măsură de membrii Pastoralei, oameni cu meserii cum nu se poate mai diverse, care, la prima vedere, par a nu avea nicio legătură cu muzica. Şi, totuşi, muzica este cea care îi uneşte pe toţi.

”Sunt în cor aproape de la înfiinţare. Eram elevă şi domnul Săndulachi ne-a solicitat, pe mine şi pe alte câteva fete, să venim în corul mare. Prima cântare a fost la Târgu Mureş şi de atunci am rămas în Pastorală. Pastorala face parte din fiecare dintre noi, este cântecul nostru, este sufletul nostru pe care îl punem în cântec. Fiecare avem viaţa noastră, suntem oameni diferiţi, avem existenţe şi profesii diferite, orizonturi culturale diferite, într-o mai mare sau mai mică măsură, dar Pastorala este partea de cântec din noi. Pentru că fiecare dintre noi avem o parte de cântec, iar Pastorala a fost pentru noi o modalitate de a scoate acest cântec din interiorul nostru. Noi toţi îi mulţumim Pastoralei pentru această oportunitate de a scoate cântecul din sufletul nostru. Pastorala presupune efort pentru a participa la repetiţii, dar cumva găsim mereu timp pentru a participa la repetiţii, chiar dacă asta presupune că terminăm seara târziu, iar a doua zi dimineaţă mergem la muncă, chiar dacă înseamnă să renunţi la unele mici bucurii alături de familie sau prieteni pentru a merge într-un concert unde este nevoie de tine şi unde tu trebuie să cânţi. Mergi acolo unde te duce cântecul din tine. Există un moment atunci când suntem pe scenă în care se realizează un cânt comun, ajungem să cântăm toţi pe o singură voce. Se împlineşte acea armonie universală de care vorbeau anticii", a fost de părere Ana Maria Piţu, profesor de Limba şi literatura română.

Pastorala a fost model de inspiraţie pentru multe coruri care sunt astăzi în municipiul Focşani sau în judeţ şi mulţi dintre cei care astăzi dirijează aceste coruri au trecut prin corul Pastoralei.

"Colaborarea cu Pastorala s-a închegat încă de când eu m-am întors de la facultate, în anul 2012 şi am devenit colaborator. Mai apoi am fost angajată în această formaţie corală. Încă de la început m-am bucurat că pot să învăţ continuu după facultate, pentru că domnul profesor avea tot ce-i trebuie ca să fie un profesor universitar pentru întreaga mea carieră. Încă învăţ lucruri şi mă bucur foarte mult că este cel care ne cârmuieşte pe drumul artistic. În aceea ce priveşte Corul Jeunesse, eu îl consider cumva un copil al Pastoralei şi al catedralei, pentru că elevii noştri cântă şi în corul Catedralei, iar uneori vin şi cântă chiar alături de Pastorală. Eu îmi doream încă de când eram în liceu să dirijez un cor şi Dumnezeu a făcut ca cele două coruri să se întâlnească mereu pe scenă şi ne bucurăm că se întâmplă asta", spune Simona Safta, profesor de Teoria muzicii şi al ansamblului coral în cadrul Liceului de Arte "Gheorghe Tattarescu" din Focşani.

Pentru mulţi, Pastorala se identifică cu figura celui care a creat corul şi care a ştiut să îi ţină împreună, să îi readucă în sânul corului atunci când drumurile lor s-au despărţit pentru un motiv sau altul şi a reuşit să creeze din acest cor o mare familie.

"Experienţa mea cu Pastorala a început undeva prin 1998, eram elev la Liceul de muzică şi arte plastice din Focşani. Cred că am stat vreo doi ani în cor şi ulterior am plecat la facultate. Am revenit în 2013 în corul Pastorala, la solicitarea domnului profesor Dumitru Săndulachi. Pastorala înseamnă domnul Săndulachi, nu poţi să separi corul de persoană. Pastorala a devenit pentru mulţi o familie şi toţi colegii cred că sunt în asentimentul meu. Domnul Săndulachi este cel care a reuşit această perfomanţă, de a aduce laolaltă nişte oameni minunaţi, alături de care te poţi dezvolta ca persoană, te poţi împlini prin muzică", povesteşte Robert Ionuţ Dârdală, membru al corului Pastorala.

În toţi aceşti ani de activitate, Pastorala nu a refuzat nicio invitaţie, astfel că, şi în 2023, corul a plecat să colinde în lung şi în lat, în tot judeţul şi în ţară.

"Pentru noi, fiecare concert înseamnă bucurie. Bucuria noastră este aceea de a vedea mulţumirea şi bucuria celor care ne ascultă. Răspunsul oamenilor ne încarcă cu energie pozitivă şi ne dă forţa de a merge mai departe", mărturiseşte Dumitru Săndulachi.