Dirijorul Gabriel Bebeşelea prezintă o lucrare inedită de George Enescu la Ateneul Român

Dirijorul Gabriel Bebeşelea prezintă o lucrare inedită de George Enescu, „L'Aurore pentru orchestră şi cor de femei”, la Ateneul Român, conform news.ro.

Joi, 23 şi vineri, 24 iunie 2022, Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu” va fi condusă de dirijorul principal Gabriel Bebeşelea, în două concerte cu public, desfăşurate de la ora 19.00, în Sala mare a Ateneului Român.

Programul este alcătuit din Concertul nr. 2, în do minor, pentru pian şi orchestră, op. 18 de Serghei Rahmaninov, cu solistul macedonean Simon Trpčeski, Trei nocturne pentru orchestră şi cor de femei de Claude Debussy şi „L'Aurore” pentru orchestră şi cor de femei de George Enescu.

Corul Filarmonicii „George Enescu” va fi coordonat de Iosif Ion Prunner.

Concertul nr. 2, în do minor, pentru pian şi orchestră, op. 18 datează din anul 1901 şi marchează unul din momentele culminante ale creaţiei lui Rahmaninov, în epoca romantismului târziu.

„Îmi place, cu siguranţă, cruzimea sa, într-un sens pozitiv al cuvântului, este foarte direct şi încrezător în legătură cu realizarea ideilor sale. Rahmaninov a avut ocazia să îşi arate atât talentul de pianist, cât şi pe cel de compozitor. Dumnezeu i-a dăruit cu adevărat genialitate”, a punctat pianistul Simon Trpčeski, numit BBC New Generation Artist şi distins cu Premiul „Tânărului artist” din partea Societăţii Regale Filarmonice din Marea Britanie în 2003.

Trei nocturne pentru orchestră şi cor de femei este o compoziţie orchestrală impresionistă în trei mişcări a compozitorului francez Claude Debussy, pe care a scris-o între 1892 şi 1899. Lucrarea a fost inspirată de „Poèmes anciens et romanesques” de Henri de Régnier, scrise în 1890.

Dirijorul principal Gabriel Bebeşelea a propus, în această stagiune a FGE, programe noi, cu un accent deosebit pe muzica lui Enescu din perioada sa de formare, precum şi a compozitorilor care l-au influenţat. „L'Aurore pentru orchestră şi cor de femei” de George Enescu este o lucrare de factură clasică.

„Nu mă consider un expert în Enescu, ci doar un dirijor foarte curios, iar această curiozitate m-a condus către întrebarea: cum s-a născut compozitorul Enescu? Studiind acest subiect pe baza manuscriselor, am descoperit că Enescu a reuşit în doar trei ani, între vârsta de 13 şi 15 ani, să facă sinteza a trei secole de muzică. Un colos precum Enescu consider că trebuie cunoscut în toate ipostazele sale, pentru a-l putea înţelege mai bine şi astfel a-l interpreta mai bine, inclusiv în lucrările sale consacrate”, a declarat Gabriel Bebeşelea, într-un interviu.

„De fiecare dată când am venit la Filarmonică m-am bucurat să găsesc un suflu nou şi un spirit foarte deschis la anumite căutări sonore, lucruri care mi-au dat şi mai mult aplomb în colaborarea cu orchestra. Filarmoniştii au arătat o implicare extraordinară, chiar dacă unele piese erau pentru prima dată abordate de aceştia”, a subliniat dirijorul principal.