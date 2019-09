Dirijorul Ion Marin: Festivalul Enescu ar trebui să fie organizat în fiecare an!

În cadrul unei întâlniri cu presa desfășurată la București astăzi, 5 septembrie, dirijorul Ion Marin a punctat importanța creşterii consumului cultural şi prestigiul festivalului care se desfășoară în această lună, la Bucureşti.

„Festivalul Internațional George Enescu are loc o dată la doi ani și este sold-out, ceea ce este un lucru firesc și extraordinar în același timp. Eu cred că acest fapt reprezintă termometrul cu care putem măsura nevoia pe care societatea românească o are în fața acestui festival. Cât de important este Festivalul Enescu pentru români? Trebuie să ne gândim la acest aspect dar și la cât de important este acest eveniment pentru imaginea României deoarece acest festival are capacitatea de a schimba România prin deschiderea către copii și cred că efortul întregii țări de a face în așa fel încât festivalul să aibă loc anual va aduce după sine tot.” a declarat Ion Marin.

Decorat în ianuarie 2019, cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Comandor „în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia importantă avută la demararea şi dezvoltarea primului program naţional de integrare socială prin cântec coral din România, precum şi pentru promovarea artei muzicale româneşti în străinătate”, reputatul dirijor crede în rolul culturii și al muzicii, care, explorate la un nivel înalt de profesionalism precum se întâmplă în cadrul Festivalului Internațional George Enescu, pot schimba destinul unei societăți.

"Faptul că toate concertele Festivalului Enescu sunt sold-out reprezintă un mesaj important pentru noi: Festivalul Enescu ar trebui să fie organizat în fiecare an! Numai aşa vom putea creşte națiunea română în ritmul pe care aceasta, aşa cum o dovedeşte prin consumul cultural în cadrul acestui festival, îl şi poate susține! Aşa vom asigura normalitatea excelenței.", a completat celebrul dirijor român.

Dirijorul Ion Marin revine pe scena Festivalului Internațional George Enescu la pupitrul Orchestrei Naționale a Franței, unul dintre cele mai renumite ansambluri instrumentale. Programul va include Enescu - Suita nr. 1 pentru orchestră în do major op. 9, Ravel - Concertul în sol major pentru pian și orchestră și Debussy - Suita „Imagini” pentru orchestră (Rondes de printemps, Gigues, Iberia).