Discovery Channel şi TLC difuzează emisiunea realizată de Oprah Winfrey despre situația din SUA

Emisiunea „Oprah: Ce ne rezervă viitorul?”, în care reputata realizatoare de televiziune discută actuala situaţie din Statele Unite cu politicieni, jurnalişti şi regizori, va fi difuzată de Discovery Channel şi TLC sâmbătă, de la ora 22.00 potrivit news.ro.

Documentarul o are în prim-plan pe Oprah Winfrey care poartă o serie de discuţii cu lideri, activişti şi artişti de culoare despre rasismul sistemic şi mişcările violente care au avut loc în Statele Unite ale Americii în ultimele săptămâni.

Printre invitaţii prezenţi se numără: politicianul Stacey Abrams, jurnalistul Charles M. Blow; primarul din Atlanta, Keisha Lance Bottoms; fondatorarea ARRAY şi regizoarea unor producţii premiate, Ava DuVernay („When They See Us”, „13th”, „Queen Sugar”), profesoara şi autoarea Jennifer Eberhardt (autoarea „Biased”); jurnalistul şi fondatorul „1619 Project”, premiat Pulitzer, Nikole Hannah-Jones; istoricul şi autorul Ibram Kendi („How to be an Anti-Racist”), actorul premiat David Oyelowo („Selma”), preşedintele Color of Change, Rashad Robinson; şi copreşedintele campaniei „The Poor People” şi preşedintele „Repairs of the Breach”, Bishop William J. Barber II.

Emisiunea va fi transmisă simultan şi în exclusivitate pe Discovery Channel şi TLC sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 22:00.

„Oprah: Ce ne rezervă viitorul?” este produsă de Oprah Winfrey Network. Producătorii executivi sunt Oprah Winfrey şi Tara Montgomery.