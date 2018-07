Discursul lui Trump împotriva presei este 'periculos' şi 'dăunător', afirmă directorul New York Times

Directorul publicaţiei americane New York Times, AG Sulzberger, a afirmat că l-a avertizat pe preşedintele Donald Trump, cu care s-a întâlnit în urmă cu zece zile la Casa Albă, că discursul său împotriva mass-media este "periculos şi dăunător", relatează AFP.

"I-am spus direct preşedintelui că eu consider că discursul său nu este doar un factor de divizare, ci a devenit din ce în ce mai periculos", a declarat AG Sulzberger într-un comunicat, confirmând această întrevedere care a avut loc la 20 iulie la solicitarea Casei Albe."L-am rugat să-şi reconsidere atacurile masive împotriva jurnalismului pe care le consider periculoase şi dăunătoare pentru ţara noastră", a adăugat Sulzberger.Într-un mesaj postat duminică pe Twitter, Donald Trump a indicat că a discutat despre ceea ce numeşte "Fake News" (ştiri false) cu directorul New York Times, unul dintre cele mai prestigioase ziare americane aflat în mod constant în centrul criticilor sale."A fost o întâlnire foarte bună şi interesantă la Casa Albă cu directorul New York Times, A.G. Sulzberger'', a scris el pe Twitter, fără a preciza data sau circumstanţele acestei întâlniri."Am petrecut mult timp vorbind despre cantităţile imense de ştiri false publicate de mass-media şi despre modul în care aceste ştiri false s-au transformat într-o frază 'Inamicul Poporului'. Trist!'', a adăugat el în mesajul postat pe reţeaua de socializare.