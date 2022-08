Discuții la PSD pe tema energiei. Mihai Tudose anunță noutățile: 'Cine nu se conformează va plăti amendă'

Concluziile Consiliul Politic Național PSD. Vicepreședintele PSD Mihai Tudose a vorbit marți, într-o conferință de presă, despre noutățile care vor fi prevăzute Ordonanța Guvernului pe energie. „Maxim în două zile Ordonanța va trece prin Guvern”, a spus Tudose.

„Pe pachetul de energie am să spun principiile la care am convenit și care înțeleg că vor fi prinse în ordonanța ce va trece în prima ședință de guvern, pentru că, așa cum am promis, până pe 1 septembrie noi am spus că vom avea o ordonanță nouă în ceea ce privește reglementarea pieței de energie. Elementele de noutate sunt următoarele. Apare noțiunea de preț de referință, calculat în funcție de, e o formulă complicată, o să vă explice colegii din Guvern după ce se adoptă Ordonanța, care are ca bază prețul de achiziție, recunoașterea unor investiții și o cotă de profit. Ceea ce depășește aceste preț de referință la vânzare va intra într-un fond de solidaritate, un fond deschis la Ministerul de Finanțe, din care se va plăti compensarea acordată consumatorului final, adică: persoane fizice, persoane juridice, un element de noutate apare și contingentare la anumite cantități. Încurajăm și compensăm, dar ar trebui să avem și un punct de referință și la consumurile anterioare (...) De asemenea, tot ceea ce înseamnă spitale, că sunt de stat sau private, cămine de bătrâni, tot ce înseamnă zonă socială va avea acoperită în totalitate. Un alt element de noutate o reprezintă implicarea mult mai activă a ANRE. Vor fi prevăzute taxe, de fapt amenzi, pentru nerespectarea unor termene. Astăzi când stăm de vorbă tot ce înseamnă lanț între producător și consumatorul final are întârziere de două, trei, patru, cinci luni la livrat documente pentru decontare. Pe noua Ordonanță vor fi niște termene foarte bine prevăzute. Cine nu se conformează va plăti amendă”, a spus Tudose.