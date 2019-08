Disensiuni în CSM: Trei judecători se dezic de comunicatul în care Iohannis este acuzat de 'ingerințe deosebit de grave la adresa independenței justiției'

Trei judecători CSM, Andrea Chiș, Bogdan Mateescu și Mihai Bălan, se delimitează de comunicatul Secției pentru judecători privind refuzul președintelui de a o numi pe Dana Gîrbovan la ministerul Justiției și subliniază că informarea de presă poate plasa Consiliul în contextul campaniei electorale, transmite Mediafax.

Judecătorii CSM Andrea Chiș, Bogdan Mateescu și Mihai Bălan au transmis că nu sunt de acord cu informarea de presă transmisă în cursul zilei de joi de Secția pentru judecători în care este condamnat discursul președintelui Klaus Iohannis care o viza pe Dana Gîrbovan.

Magistrații menționați spun că acest comunicat de presă ar putea încadra Consiliul Superior al Magistraturii într-un context politic, mai ales deoarece modificarea Guvernului este „una eminamente politică”.

Motivele judecătorului Andrea Chiș: „Un fost judecator este cea mai potrivita persoana pentru a fi desemnata ministru al justitiei. Indiferent, insa, de opinia noastra asupra calitatilor personale si profesionale ale unui coleg propus, in circumstantele date, un astfel de comunicat poate plasa institutia noastra in contextul campaniei electorale pentru prezidentiale, in care Presedintele si Primul Ministru, cele doua persoane implicate in numire, sunt candidati. Acesta este motivul principal, pe care il consider suficient, pentru care ma opun unui astfel de comunicat in acest moment. In masura in care nu sunteti de acord cu opinia mea, va rog sa mentionati ca decizia de a da comunicatul a fost luata cu majoritate”.

Motivele judecătorului Mihai Bălan: „Nu sunt de acord cu emiterea acestui comunicat deoarece intreaga procedura de modificare a componentei Guvernului Romaniei este una eminamente politica si nu are nicio legatura cu independenta justitiei. Atat propunerea formulata de Primul Ministru cat si decizia Presedintelui Romaniei sunt acte politice si, in calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, nu doresc sa fiu implicat in niciun fel in aceste actiuni. In discursul Presedintelui nu exista nicio referire la independenta sau probitatea profesionala a dnei Girbovan care sa atraga o reactie de acest fel din partea CSM. Dna Girbovan a participat la aceasta procedura nu in calitate de reprezentanta a Autoritatii judecatoresti ci de candidat propus de partidul de guvernamant.

In situatia in care se va emite acest comunicat, va rog sa mentionati ca a fost adoptat cu majoritate”.

Motivele judecătorului Bogdan Mateescu: „Arhitectura constitutionala nici nu permite unui judecator in functie sa fie nominalizat ca ministru. Un judecator nu poate fi ministru, o spune explicit si CCR in decizia 45. Referirile la un judecator-propunere de ministru- nu pot aduce atingere sistemului judiciar in ansamblu, autoritatii judecatoresti. Respect alegerea colegei Girbovan, insa nu pot fi de acord cu acest comunicat”.

Precizările magistraților CSM vin după ce Secția pentru judecători a CSM a condamnat public, joi, printr-un comunicat de presă, declarațiile președintelui Klaus Iohannis după respingerea Danei Gîrbovan la ministerul Justiției ca fiind ingerințe deosebit de grave la adresa independenței justiției.