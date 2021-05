Disney își îndeamnă angajații să-și recunoască 'privilegiul alb' printr-o serie de module de instruire

Disney promovează « teoria critică a raselor » (Critical Race Theory) în fața angajaților, printr-un nou plan numit „Reimagine Tomorrow”, îndemnându-și salariații să-și recunoască „privilegiul alb”, printr-o serie de module de instruire pe teme precum „rasism sistemic” și „fragilitate albă”, potrivit documentelor interne obținute de Christopher Rufo de la City-Journal.

Angajaților li se spune să renunțe la „egalitate” pentru „echitate” și să „reflecteze” asupra „infrastructurii rasiste” a Americii, „să se gândească cu atenție dacă averea [lor] este derivată sau nu din rasism”.

Într-un curs de formare anti-rasism, numit „Alianța pentru conștiința rasei”, salariaților li se spune că SUA are o „lungă istorie a rasismului sistemic și transfobiei” și că trebuie „să se autoeduce în legătură cu rasismul anti-negru structural”.

Personalul nu ar trebui „să se bazeze pe colegii negri pentru a se educa”, pentru că asta îi „implică emoțional”, arată documentele dezvăluite.

Disney recomandă angajaților săi să citească cărți, sugerând un eseu care încurajează părinții să se dedice în „dezvoltarea conștiinței legate de rase la copii”, de unde pot învăța că „până și bebelușii discriminează” membrii altor rase.

Angajați nemulțumiți

Virajul de extremă-stânga a casei lui Mickey Mouse a produs tensiuni în rândul personalului, dar angajaților le e teamă să vorbească împotriva acestei ideologii, au declarat mai mulți salariați pentru City-Journal.

„Există mailuri aproape zilnice, lecturi sugerate, panouri și seminarii care sunt [toate] centrate în jurul antirasismului”, a declarat un angajat.

Compania este „complet unilaterală din punct de vedere ideologic” și descurajează activ salariații creștini sau conservatori să-și spună părerea.

„Am participat la mai multe [sesiuni de formare] la început, doar pentru a vedea care va fi direcția discuției și pentru a evalua dacă aș putea să-mi aduc propriile obiecții într-un mod sigur (în sensul de sigur pentru cariera mea). Și am primit în mod continuu o atitudine negativă, a declarat angajatul.

Compania propune și un program de „21 de zile de echitate rasială și justiție socială”, în care participanților li se spune că „toți au fost crescuți într-o societate care pune cultura albă deasupra celorlalți”, a raportat City-Journal.

Ca parte a programului, angajații învață despre „privilegiul alb” și li se cere să completeze o „listă de verificare” a privilegiului alb, cu opțiuni precum: „Sunt alb”, „Sunt heterosexual”, „Sunt bărbat, „ Încă mă identific ca sex cu cel declarat la naștere”, „ Nu am fost niciodată violat”, „ Nu mă bazez pe transportul public” și „Nu am fost niciodată numit terorist”.

Conducătorii companiei, exponenții „privilegiului alb”

„Marea ironie este că oamenii care sunt la conducerea Disney sunt unii dintre cei mai bogați, mai puternici și mai privilegiați bărbați albi din istoria umanității și tocmai ei promoveaza această ideologie care provoaca diviziune, bazată pe teoria raselor, ca dogmă corporativă al cărei singur scop este divizarea. Este ură de sine”, a spus Rufo vineri, la Fox News, în emisiunea „Tucker Carlson Tonight”.

Un purtător de cuvânt al Disney a declarat pentru The Post Saturday că documentele interne sunt „denaturate în mod deliberat, reflectând politica companiei”.

„De fapt, scopul lor a fost să permită diversitatea gândirii și discuțiilor cu privire la problemele incredibil de complexe și provocatoare legate de rasă și de discriminarea cu care ne confruntăm noi, ca societate și companiile la nivel național”, a transmis compania Disney.

