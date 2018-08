Disperare în România - O ciupercă ce nu poate fi combătută distruge sute de hectare

O boală care a apărut din cauza precipitațiilor abundente din ultimele luni face ravagii în viile din sud-estul României. Este vorba o ciupercă, sute de hectare de vie din județele Vrancea, Galați și Buzău fiind afectate, iar agricultorii spun că tratamentele nu au efect.

Viile sunt afectate de putregaiul cenuşiu, o boală care atacă ciorchinele şi boabele strugurilor. Ciuperca apare din cauza umezelii excesive, iar tratamentele sunt scumpe și nu preîntâmpină în totalitate apariția bolii. Viticultorii din zona Cârligele, județul Vrancea, au investit aproximativ 400 de lei pentru un hectar de vie într-un tratament care nu a reușit decât să oprească evoluția ciupercii, astfel încât să nu fie distrusă toată recolta.

„Aici am Sauvignon Blanc. Noi am stropit preventiv pentru putregai cenuşiu, dar din păcate ne confruntăm cu această boală. Strugurii mucegăiesc. Este una dintre cele mai complicate şi mai grave boli la viţa de vie. Apare în această perioadă, înainte de precoacere şi poate să se întindă în aşa fel încât să pierzi tot. Ai muncit degeaba. De exemplu, strugurii de aici sunt distruşi. Aşa ar fi ajuns toţi dacă nu am fi intervenit la timp. Şi sperăm să fi oprit. Acum ne rugăm să nu mai plouă, dar pericolul încă nu a trecut”, a declarat viticultorul Liviu Gheorghe.

Putregaiul cenușiu a apărut și în zona Odobești, unde există mai multe podgorii celebre.

Ploile abundente din această vară au favorizat apariția ciupercii, iar recoltele vor fi parțial compromise.

„Strugurii sunt afectaţi complet de mucegai. Boabe mucegăite de jos până sus. Strugurii aştia nu mai pot fi salvaţi. Putem să stropim cu orice....Am făcut tratamente în mod repetat, însă a fost un atac foarte puternic. Cauza principală o reprezintă ploile care vin zi de zi, zi de zi, nu ştim nici noi cum să le mai întreţinem şi ce să le facem. A fost o vară groaznică. Întâi a fost secetă multă, strugurii puțin atrofiaţi, după aceea a venit apa, s-a umflat boaba şi efectul este clar: putregaiul”, a declarat Adrian Porumb, unul dintre cei mai mari viticultori din judeţul Vrancea.

Probleme asemănătoare sunt și la viile din județele Galați și Buzău. De asemenea, putregaiul cenușiu a compromis via din stațiunile de cercetare viticolă, deși specialiștii au încercat să lupte cu ciuperca.

„Evoluează din cauza condiţiilor neprielnice, neprietenoase. Această vară e foarte capricioasă, cu un exces foarte mare de precipitaţii. În zona Pietroasele a plouat faţă de media anuală dublu, undeva la 140, 170 de litri, numai în luna iulie, fapt ce a declanşat aşa numită boală putregai cenuşiu...Majoritatea fermierilor se plâng de acest lucru. Chiar şi noi avem unele probleme pe acest segment. Noi am intrat şi am stropit pentru că avem o flotă destul de mare de utilaje, dar din păcate nu se vindecă, doar se opreşte. Şi acolo unde ciorchinele au o boabă sau două cu putregai, boala se extinde”, a spus directorul Stațiunii de Cercetare Viticolă Pietroasele-Buzău, Sorin Marin.

Putregaiul cenușiu este considerat una dintre cele mai periculoase boli ale viței de vie, alături de mană și de făinare. Ciuperca afectează mai ales soiurile aromate și strugurii cu pieliță subțire precum Tămâioasă Românească, Muscat Ottonel, Pinot Gris sau Chardonnay.