DISPERARE Iubitul Adrianei Bahmuțeanu, SĂLTAT cu mascații din casă: Dacă azi nu mă lasă să plec, fac scandal mare

Circ total - Adriana Bahmuțeanu susține că iubitul ei, cântărețul Nikos Papadopoulos a fost săltat din casă cu mascații și dus la un centru de carantină din Techirghiol. Totul după ce acesta a fost prins în București și nu în Constanța, acolo unde trebuia să stea în izolare la domiciliu.

Citește și: E HAOS - Numărul românilor care au rămas ȘOMERI după starea de urgență CREȘTE din nou

"Am venit din Grecia, am trecut de granița de la Giurgiu și acolo era o doamnă de la poliția de frontieră care m-a întrebat unde merg și eu am spus că merg la București să las o mașină la o adresă și apoi iau altă mașină și merg acasă la Constanța. M-au pus să semnez o hârtie, dar nu știu pentru că eu nu înțeleg limba română. Poliția din București m-a sunat și m-a întrebat unde sunt și am răspuns că sunt acasă, ei mi-au spus că nu sunt acasă și le-am spus că sunt acasă în Constanța. Mi-au făcut inclusiv analizele de coronavirus pentru că am insistat să mi le facă și azi aștept să primesc rezultatul că nu am coronavirus. Respect legea, dar scuză-mă, nu m-ai găsit pe stradă, m-ai găsit acasă. Nu sunt prost să fac asta. Dacă astăzi testul iese negativ și nu mă lasă să plec fac scandal mare. O să pun un avocat să facă reclamație către ea (n.r angajată Poliția de Frontieră) pentru că respect toate persoanele și de asemenea și legea", a declarat Nikos Papadopoulos.

Adriana Bahmuțeanu, iubita lui Nikolaos Papadopoulos, este disperată. Ea susţine că a fost ridicat de mascați din propria casă și dus cu forța într-un centru de carantină, fără nicio explicație. Ba, mai mult, cei de la DSP i-au recomandat să-l sune pe medicul Raed Arafat.