DIVORȚ-BOMBĂ în lumea mondenă: Unul dintre cei mai apreciați artiști se desparte de soția da, după doar 3 ani

Cântărețul What’s Up, pe numele său real Marius Ivancea (30 de ani), a anunţat oficial despărţirea de soţia sa, Simina Costea (29 de ani), după nouă ani de relaţie.

După trei de căsnicie, What’s Up şi Simina au decis să se despartă. Cântăreţul a postat pe contul său de Facebook un mesaj pentru fani, dar şi pentru fosta lui parteneră, alături de o imagine de la nuntă, în care se ţin în braţe.

„Au fost 9 ani frumoși cu bune cu rele, dar se pare că, în momentul în care apare nepotrivirea, iubirea se poate transforma in obișnuință. Te iubesc ca om, Simina, îți mulțumesc atât pentru momentele frumoase in care am crescut, cât și pentru toate momentele grele din care am învățat ce nu vrem de la viață, dar am crescut. Ne așteaptă o viață lungă în față, sper să-ți găsești sufletul pereche și să primești tot ce n-am putut eu ca barbat să-ți ofer.

P.S.: Rog presa, prietenii apropiați, cunoștințele, fanii si haterii să nu ne intrebe nimic cel puțin o perioadă, avem nevoie să digerăm și noi situația, momentan. S-a destrămat ceva ce am clădit 9 ani. Mergem mai departe. Numa bine tuturor!”, a scris artistul.