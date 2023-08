FOTO - DJ-ul Martin Garrix a făcut show la UNTOLD: peste 110.000 de fani au încins atmosfera în ziua trei

Pentru a treia zi consecutiv, cea de-a 8-a ediție a festivalului UNTOLD a fost una memorabilă, trăită cu o bucurie uriașă de cei peste 110.000 de fani din toată lumea care au celebrat alături de artiștii preferați, muzica și bucuria de a fi împreună cu prietenii, transmit reprezentanții festivalului.

„Mainstage-ul UNTOLD și-a deschis porțile pentru cea de-a treia zi de festival, pentru live act-uri în premieră dar și pentru DJ set-uri în exclusivitate.

DJ-ul numărul 1 al lumii, Martin Garrix, a generat o euforie uriașă pe Cluj-Arena. Set-ul live al olandezului a fost energie pură de la prima până la ultima măsură. Cu versiuni remix, realizate special pentru show-ul de le UNTOLD, sau cu producții noi lansate, Garrix le-a mulțumit fanilor din România. Cu o pasiunea extraordinară pentru muzică și recunoștință pentru fanii care-i sunt alături de fiecare dată, Garrix a electrizat atmosfera din mainstage-ul UNTOLD. Cu un set în care a inclus “In The Name Of Love”, „Higher Ground”, „Animals”, „Huricane” sau imnul de festival „High On Life”, Garrix a generat un spectacol vizual total. A fost un moment care a transformat Cluj Arena într-un univers unic, universul UNTOLD – The World Capital of Night and Magic!

Dar UNTOLD e mai mult decât un festival muzical, e și dragoste! Energia frumoasă a olandezului, atmosfera ireală de pe Cluj-Arena, publicul în extaz sau toate aceste detalii la un loc au fost ideale pentru o cerere în căsătorie, chiar în fața mainstage-ului de festival. Ea a spus “Da!”, iar momentul a fost aplaudat de fanii care se aflau lângă acest cuplu.

Cu un palmares impresionant, artistul din spatele succesului “Unforgettable”, single cu peste 1,657 miliarde de ascultări pe Spotify, French Montana aka Frenchy aka Macaroni with the cheese aka Frenchington a urcat pentru prima dată pe mainstage-ul festivalului UNTOLD pentru un show live plin de energie, în care toată lumea aflată pe Cluj-Arena a cântat și a dansat. Rapper-ul american și echipa sa au fost impresionați de publicul pe care l-au descoperit în România. Zecile de mii de fani de la mainstage au cântat la unison cele mai cunoscute piese ale lui French Montana, care a invitat pe scenă doua fete din public pentru o sesiune de twerk.

Alături de un DJ și un MC, French Montana a reușit să facă o arenă să danseze la unison. “Ați creat o atmosferă magică!”, a spus Montana, care la finalul show-ului live le-a a mulțumit fanilor UNTOLD.

Pentru cel de-al optulea capitol al legendei UNTOLD, a treia zi de festival a fost marcată de o altă premieră alături de unul dintre cei mai mari creativi artiști ai lumii, Eric Prydz. Suedezul nu e doar un DJ, e unul dintre cei mai inovatori artiști din muzica electronică, e un producător sofisticat, trăiește pentru a face muzica și este considerat un icon al scenei electronice.

Un DJ sofisticat care-și construiește set-urile live, singurul artist din lume care a primit acordul trupei Pink Floyd pentru a folosi un sample din uriașul success “Another Brick In The Wall”, Eric Prydz a purtat fanii UNTOLD într-o călătorie prin lumea sound-ului tech și techno.

Venit pentru prima dată la UNTOLD, Zhu și-a hipnotizat publicul cu sound-ul deep și vocea sa magică. Toată lumea de la mainstage a cântat împreună cu artistul de origine americană, fiecare piesă inclusă în live set. De la ,,In The Morning”, ,,Came For The Low”, până la uriașul succes ,,Faded” sau cel mai nou single, “Changes”, toate piesele au avut un impact emoțional puternic și pentru fani și pentru Zhu, care a colaborat de pe mainstage pentru a-și saluta fanii.

Ziua de sâmbătă a fost una a premierelor pe Cluj-Arena. Unul dintre proiectele legendare in muzica electronică, Thievery Corporation au oferit un show live în care au combinat elemente de trip-hop, dub, lounge și electronic. “Am fost uimiți de ceea ce am descoperit la UNTOLD, de conexiunea pe care am avut-o cu publicul aici. Este extraordinar să descoperi un festival care susține și artiștii care nu sunt din categoria mainstream, iar acest detaliu diferențiază UNTOLD-ul de alte festivaluri din lume. Uneori e bine să iei o pauză de la a căuta fericirea și să alegi să fii fericit, asta am simțit în această seară pe scena principală UNTOLD”, au declarant membrii Thievery Corporation.

Una dintre premierele ediției de anul acesta a fost și DJ BLISS, un artist care a ajuns pentru prima dată la un festival european, recunoscut pentru contribuția sa inovatoare la scena muzicii electronice din Dubai. Cunoscut și ca „reprezentantul beat-urilor din Orientul Mijlociu”, DJ BLISS a fost impresionat de tot ceea ce festivalul UNTOLD înseamnă: energie frumoasă, scene care oferă un mix variat de stiluri muzicale și de publicul din România.

B Jones și WizTheMC au făcut parte din line-up-ul de mainstage pentru cea de-a treia zi de festival.

UNTOLD a oferit momente și live-uri speciale și la scenele secundare ale festivalului

Un duo considerat iconic în cultura underground, duo-ul Tale Of Us, alături de Priku, Charlie, Woo York (Live) și Mihigh, au transformat scena Galaxy într-un univers în care spațiul și timpul nu au contat, a contat doar pasiunea și dragostea pentru muzica techno.

În cea de-a treia zi a festivalului UNTOLD, scena Alchemy e fost locul în care iubitorii de trap, hip-hop, dubstep sau drum’n’bass au cântat și au dansat alături de artiștii preferați. O premieră pentru ediția de anul acesta a fost DJ-ul și producătorul Apashe, care a fost uimit de ceea ce a găsit în România, un public care se conectează autentic la muzică.

Killa Fonic, Deliric X Silent Strike, Ian, FC DND, Marko Glass ft. BVCOVIA și OG Eastbull sunt artiștii care au ajuns la scena Alchemy”, se arată într-un comunicat.

Doi dintre cei mai mari DJ ai lumii, francezul David Guetta și Armin van Buuren sunt headlinerii zilei de duminică. În această seară, mainstage-ul UNTOLD va fi deschis de Almud, urmat de Vama, FERG, Years & Years, Fedde Le Grand.

Accesul în festival se face începând cu ora 16:00.