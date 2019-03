Dmytro Medvedchuk: 'Monopolul Naftogaz ar trebui să fie distrus'

Datoria Ucrainei pentru servicii de locuințe și utilități publice și produse energetice este fără precedent, de 2,4 miliarde de dolari.

Citește și: Rusia este gata să transporte gaz prin Ucraina, în ciuda noii conducte

În cadrul memorandumului cu FMI, semnat de guvernul ucrainean, următoarea majorare a prețului la gazele naturale este programată deja: până la 350 USD începând cu 1 mai 2019 și până la 439 dolari SUA în 1 ianuarie 2020.

„Pentru moment, datoria este fără precedent - 2,4 miliarde de dolari. In plus, creste in ritm alert - 25 de milioane de dolari de la inceputul anului. Aceasta este dovada tarifelor neadecvate. Ar trebui să se facă ceva cu datoriile desigur, ar trebui găsite un mecanism de ștergere sau reorganizare, deoarece acestea sunt imense", a declarat Dmytro Marunych, expert în energie.

Viktor Medvedchuk împreună cu "Platforma de opoziție - Pentru viață" au depus proiectul de lege "Cu privire la scutirea datoriilor de la populație pentru furnizarea gazelor naturale, încălzirea centralizată și alimentarea cu apă caldă, furnizarea de energie electrică ...".

"Pentru a proteja cetățenii Ucrainei și pentru a nu permite prăbușirea sistemului de locuințe și servicii comunale," Platforma de opoziție - Pentru viață "a depus proiectul de lege "Cu privire la scutirea de datorii de la populația pentru furnizarea de gaze naturale, de încălzire urbană și aprovizionarea cu apă caldă, furnizarea de energie electrică ... ". „Sunt sigur că adoptarea acestei legi este extrem de importantă pentru Ucraina și cetățenii săi, care au devenit ostatici ai genocidului tarifar deținut de guvern și politica sa populistă, ceea ce a dus la sărăcia populației. Este mai important decât consfințirea cursului NATO în Constituție sau discriminarea legislativă a populației vorbitoare de limbă rusă ", a menționat Medvedchuk.