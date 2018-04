DNA 'acuză', după BOMBA lansată de Udrea: 'Statutul de refugiat e PROVIZORIU'. Replica TRANŞANTĂ a apărătorului fostului ministru

Avocatul Elenei Udrea a anunţat, vineri, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, că fostul ministru a primit statutul de refugiat politic în Costa Rica. Anunţul a fost făcut la termenul de vineri al procesului în care se judecă dosarul Gala Bute. Direcţia Naţională Anticorupţie a reacţionat prompt la anunţul apărătorului fostului ministru. Procurorul DNA a susţinut în sala de judecată că Udrea nu beneficiază de statutul de refugiat politic, ci a obţinut un carnet provizoriu de refugiu.

"Nu rezultă nicăieri în acel document că i s-a dat statutul de refugiat. Se arată că există un interviu acolo când ea susţinea în faţa noastră că e în imposibilitatea de a se prezenta aici. Documentele au titlu provizoriu şi evidenţiază că i se permite şederea şi nicidecum că are statut de refugiat. Luaţi act de natura tendenţioasă de traducere a documentelor. Se vorbeşte în actul respectiv de un carnet provizoriu", a reclamat procurorul DNA în sala de judecată.

Surprinzător sau nu, avocatul fostului ministru nu infirmă afirmaţiile reprezentantului Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

"Nu a citit bine, pe de-o parte. Pe de altă parte, odată ce a primit carnetul de refugiat, are acest statut. Este provizoriu că aşa e procedura. (...) Este adevărat că e pe un an de zile. Urmează să se efectueze în continuare verificări. După un an de zile, va primi statut de refugiat politic permanent. Este provizoriu pentru că aşa este procedura. Are aceleaşi drepturi ca şi cel de statut permanent. (...) Doamna Udrea nu a fost chiar un om de rând", a precizat Veronel Rădulescu la ieşirea din sediul Înaltei Curţi.

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dezbat ultimul termen în dosarul "Gala Bute", în care Elena Udrea a fost condamnată în primă instanţă la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu.

Elena Udrea se află în prezent în Costa Rica iar la termenul anterior a anunţat prin avocaţii săi că doreşte să dea o declaraţie în cadrul procesului, însă nu se poate prezenta, deoarece este însărcinată iar medicii i-au recomandat să nu se deplaseze.