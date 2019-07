DNA: Primar de oraş, trimis în judecată pentru fraude cu fonduri europene

Nicolae Chiriac, la data faptelor primar al oraşului Broşteni din judeţul Suceava, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de fraudă cu fonduri europene. Primarul liberal este deja suspendat din funcţie, ca urmare a unei decizii de conflict de interese.

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Nicolae Chiriac, la data faptelor primar al oraşului Broşteni, judeţul Suceava, şi reprezentant al Asociaţiei Crescătorilor de Animale "Ciobănaşul" Broşteni, pentru folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, şi participaţie improprie sub forma instigării la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

În acelaşi dosar a fost trimisă în judecată şi Asociaţia Crescătorilor de Animale "Ciobănaşul" Broşteni, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.



Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriul trimis instanţei că, în perioada 2010 - 2012, Nicolae Chiriac, în calitate de reprezentant al Asociaţiei Crescătorilor de Animale "Ciobănaşul" Broşteni, ar fi depus cu rea-credinţă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) mai multe documente false şi inexacte, în scopul de a obţine în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă.



"Unul dintre aceste documente (un contract de închiriere a unei păşuni, încheiat între Consiliul Local al oraşului Broşteni, judeţul Suceava, şi Asociaţia Crescătorilor de Animale "Ciobănaşul" Broşteni) a fost încheiat în baza unei hotărâri de consiliu local din anul 2010, adoptată cu nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune de lucrări şi servicii publice", se precizează în comunicat.



În acelaşi context, arată anchetatorii, în campania agricolă din 2013, Nicolae Chiriac i-ar fi cerut preşedintelui în drept al asociaţiei să depună la APIA acelaşi tip de documente (al căror conţinut şi modalitate de întocmire acesta din urmă nu le cunoştea) pentru a obţine, în mod necuvenit, subvenţii pe suprafaţă pentru terenurile cu destinaţia păşune situate pe raza oraşului Broşteni, judeţul Suceava.



"Prin aceste demersuri au fost obţinute pe nedrept fonduri nerambursabile în valoare totală de 3.750.985 lei", menţionează procurorii.

DNA informează că în cauză APIA s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 3.745.049 lei, sumă la care se adaugă accesoriile fiscale calculate la data efectuării fiecărei plăţi până la data achitării integrale a debitului principal.



Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava cu propunerea de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.