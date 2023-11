Dobânda Băncii Angliei rămâne la nivelul cel mai înalt din 2008

Banca Angliei (BoE) a decis joi să menţină dobânda de politică monetară la 5,25%, la cel mai ridicat nivel începând din 2008, dar a înrăutăţit estimările privind evoluţia economiei britanice în 2024 şi a avertizat că rata inflaţiei ar putea rămâne la un nivel ridicat o perioadă de timp mai îndelungată, transmit Reuters şi DPA.

Cei nouă membri ai Comitetului de politică monetară de la BoE au votat 6 la 3 pentru menţinerea costurilor de împrumut, în linie cu previziunile analiştilor, potrivit Agerpres.

"Este mult prea devreme să ne gândim la scăderea dobânzilor. Am menţinut dobânzile nemodificate luna aceasta, dar urmărim cu atenţie să vedem dacă vor fi necesare noi majorări", a afirmat guvernatorul BoE, Andrew Bailey.

După ce în august estima un avans al economiei britanice de 0,5% în 2024, acum Banca Angliei previzionează o creştere zero. Prognoza pentru acest an rămâne nemodificată, fiind estimată o expansiune a PIB-ului de 0,5%."Cele mai recente proiecţii arată că politică monetară va trebui probabil să fie restrictivă o perioadă de timp mai îndelungată. O nouă înăsprire a politicii monetare ar putea fi necesară dacă se menţin presiunile inflaţioniste", se arată în comunicatul BoE.Deşi rata inflaţiei a scăzut de la 11,1% în urmă cu un an la 6,7%, conform celor mai recente date, rămâne mult peste ţinta BoE de 2%.De asemenea, Banca Angliei se aşteaptă ca rata şomajului să crească de la 4,2% în prezent la 5% în următorii doi ani.