Doborârea zborului MH17 - Unul dintre cei patru suspecți neagă orice implicare

Unul dintre cei patru suspecţi judecaţi pentru doborârea unui avion malaezian deasupra Ucrainei, în 2014, a negat orice legătură cu atacul sau cu procurarea rachetei care a dus la distrugerea aeronavei, a susţinut unul dintre avocaţii apărării, luni, la tribunalul districtual din Haga, unde are loc procesul, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Avionul companiei Malaysia Airlines care zbura pe ruta Amsterdam - Kuala Lumpur la 17 iulie 2014 a fost doborât de o rachetă lansată de pe un teritoriu controlat de rebeli pro-ruşi în estul Ucrainei. Toţi cei 298 de oameni aflaţi la bord şi-au pierdut viaţa.După o anchetă internaţională care a durat aproape şase ani cu privire la tragedia cursei MH17, patru acuzaţi au fost chemaţi să răspundă în faţa justiţiei. Trei dintre sunt judecaţi in absentia începând din martie şi doar unul dintre ei, Oleg Pulatov, a solicitat să fie reprezentat de un avocat, ceea ce face ca, în baza legislaţiei olandeze, să nu poată fi considerat judecat în lipsă, deşi nu este de faţă la proces.Avocata Sabine ten Doesschate a declarat luni la tribunal că clientul său "nu a contribuit şi nu a fost implicat şi, mai mult, nu a avut şi nu are niciun fel de cunoştinţe legat de modul şi motivul doborârii cursei MH17".Ea a adăugat că Oleg Pulatov are îndoieli în ce priveşte scenariul acuzării conform căruia avionul a fost lovit de o rachetă de construcţie rusească BUK."Clientul nostru nu ştie ce s-a întâmplat. Ceea ce ştie este că nu a văzut nicio rachetă BUK", a insistat avocata.Aceasta a mai menţionat că Pulatov ar fi dispus să depună mărturie, dar după ce se va ajunge la un acord privind modul în care se poate desfăşura acest lucru. Oleg Pulatov, care trăieşte în Rusia, face obiectul unui mandat internaţional de arestare.Audierea de luni de la tribunalul de lângă aeroportul Schiphol a fost una procedurală, nefiind încă stabilită o dată pentru a începe propriu-zis procesul.