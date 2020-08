Doctorul Monica Pop: 'Lucrurile s-au schimbat, am crezut la început că este o viroză ușoară, s-a dovedit că nu e chiar așa'

Medicul Monica Pop a declarat că ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, trebuia să iasă și să explice oamenilor că lucrurile s-au schimbat și că purtarea măștii este un lucru pozitiv, potrivit bugetul.ro.

”Eu am ceva încredere în oamenii din țara asta, nu ceva, chiar mai multă. Dimineață, când am mers spre spital, am văzut pe stradă numai oameni cu mască. Efectiv treceau strada sau așa… Oameni care aveau mască, de toate vârstele. Am urmărit. Să știți că oamenii înțeleg, în general, atunci când explici corect și când nu spui astăzi un lucru și mâine altul, despre același subiect. Adică oamenii trebuie să ajungă la un consens și să spună un lucru.

Monica Pop: Trebuiau să iasă să spună că lucrurile s-au modificat și este o patologie gravă

Iar atunci când se face o greșeală sau se vorbește despre un lucru și lucrurile s-au modificat și ți-ai dat seama, tu ca ministru, tu ca profesor de micro, tu ca director la DSU. Ți-ai dat seama că lucrurile s-au schimbat, atunci ieși și spune asta. Adică lucrurile s-au schimbat, am crezut la început că este o viroză ușoară, s-a dovedit că nu e chiar așa și atunci trebuiau să iasă să spună că lucrurile s-au modificat și este o patologie gravă!”, a spus Monica Pop la Antena 3.